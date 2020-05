– Publicité –



Revue de Riverdale: Riverdale est de retour avec ses romans interdits, ses méchants meurtriers et bien sûr son anneau chatouillant. Décomposons l’épisode de cette semaine par histoire, d’accord?

Avec chaque nouvelle session de journal sur Riverdale Saison 4 Episode 18, l’écrasement de pré-série s’enfonçait de plus en plus profondément dans le trou. Tout ce qui s’est construit avant Riverdale est arrivé à ce moment.

Riverdale Review: Lynchian (saison 4 épisode 18)

Dans l’épisode précédent de Riverdale, alors que la ville était en train de mettre son Hedwig, Jughead parcourait les mystérieuses cassettes vidéo laissées sur le pas de la porte de la ville.

L’une de ces bandes comprenait une personne portant un masque Jughead qui avait été matraquée avec une pierre par quelqu’un qui portait un masque Betty. Pendant ce temps, Betty et Archie se rapprochaient et s’embrassaient même.

Mais ce baiser se transformera-t-il en quelque chose de plus? Est-ce que Jughead trouvera enfin qui a envoyé les cassettes? Découvrez-le, et plus encore, dans l’épisode de cette semaine, «Chapitre soixante-quinze: Lynchian».

«« Lynchian ». Adjectif pour décrire quelque chose inspiré par le célèbre cinéaste américain David Lynch. Et / ou pour décrire quelque chose qui est à la fois incroyablement macabre et incroyablement banal. » Jughead montre à Charles, Betty et Alice la dernière cassette que le mystérieux voyeur a envoyée.

Donc, la cassette a été déposée à la gare dans une poubelle avec toutes les autres cassettes Voyeur? Oui, mais les autres cassettes de Voyeur n’étaient que des plans fixes de maisons de personnes à distance. C’est une recréation de tout ce que quelqu’un pense être arrivé à Jughead dans les bois.

Betty dit qu’elle ne se laisse pas entraîner dans un nouveau mystère effrayant, mais Jughead peut se sentir libre de se laisser entraîner dans celui-ci. Charles ajoute qu’il peut toujours utiliser un ensemble supplémentaire d’yeux et d’oreilles.

Tout au long du chapitre, Betty et Archie se sont toutes deux trouvées à un carrefour sur ce qu’il fallait faire de leurs sentiments. Ils s’étaient embrassés, avaient eu des rencontres secrètes et se tenaient la main tout en reconnaissant qu’ils ressentaient des sentiments forts l’un pour l’autre, mais ils ne voulaient pas blesser Veronica et Jughead.

Le point commun était qu’ils aimaient Jughead / Veronica et ne voulaient pas perdre non plus. Ce que Riverdale a laissé ambigu, cependant, c’est si Archie et Betty étaient amoureuses ou non.

La décision consistait à s’empêcher de faire quelque chose qui compliquerait les choses.

Riverdale a tenté de justifier la décision de Betty de mettre fin brusquement aux choses en incluant la scène de Cheryl, et la ligne de Betty parlant de se sentir à l’aise avec Archie. Ces pièces ne fonctionnaient pas pleinement à long terme.

Il y a beaucoup de choses qui se passent dans «Lynchian», mais l’événement principal est clairement les sentiments conflictuels entre Archie et Betty, qui font face aux retombées de leur baiser à thème musical et essaient de comprendre ce que tout cela signifie.

C’est rafraîchissant de voir Riverdale ralentir assez longtemps pour s’asseoir avec les personnages et leurs sentiments. Regarder Archie visiter la tombe de Fred, tandis que Betty fouille dans de vieux journaux alors qu’ils travaillent sur ce qu’ils leur disent, se sent plus fidèle au drame pour adolescents que Riverdale ne l’a jamais été auparavant.

Cependant, là où les personnages finissent, c’est plus ou moins où ils ont commencé, prouver que cet appariement potentiel peut être plus un complot qu’une nouvelle relation. Ce qui commence comme un meilleur ami d’enfance pour les amoureux du trope, se transforme rapidement en vaisseau pour briser les quatre personnages principaux en morceaux.

Généralement, un baiser interdit serait une excellente stratégie pour forcer les personnages à avancer, en particulier ceux qui sont coincés au même endroit depuis trop longtemps. Juste le baiser lui-même est suffisant pour déclencher des flammes terribles dans le groupe d’amis de Riverdale.

Malheureusement, la façon dont «Lynchian» choisit d’y arriver ressemble à une histoire à moitié terminée. Dans son choix d’utiliser Betty et Archie comme moyen de propulser ses personnages en avant, l’épisode finit par les déplacer nulle part.

Betty insiste d’abord sur le fait qu’une partie d’elle aimera toujours Archie, et cela semble organique dans le récit de la série.

Betty et Archie se connaissent depuis l’enfance et se sont aimés (d’une manière ou d’une autre) chaque jour depuis. Un push-pull entre ces sentiments qui règnent en maître sur le lien qu’elle a construit avec Jughead – mélangé à une peur désespérée de le perdre – serait fidèle à la dynamique qui s’est formée au cours des quatre dernières saisons.

Cheryl étant utilisée comme porte-parole des sentiments de Betty est une autre histoire. Non seulement c’est une contradiction directe avec sa position sur la question quelques épisodes avant, mais canoniquement, Betty et Cheryl n’étaient pas amis en tant qu’enfants. En fait, ils étaient ennemis, comme le prouvent les journaux de Betty.

Heureusement, l’épisode se termine par un doux moment Betty et Jughead; son engagement constant à revenir en mode détective du statu quo, vendant sa décision pour de bon.

Ce qui est bien beau, mais la vérité doit encore sortir un jour, et ce qui est écrit dans le journal qu’Alice sauve du feu est plus que légèrement discutable.

De l’autre côté de la ville, Riverdale revient à ses racines, avec un méchant en fait ancré dans une réalité qui semble inquiétante et dérangeante.

Jughead est à son meilleur ici, et il est grand temps qu’il se lie avec Charles. Ces derniers temps, Betty a eu beaucoup de temps à filmer avec son frère, et le partage est bienveillant, après tout.

