Rocky reviendra probablement… mais pas dans Creed 3 – Africadaidly

Comme cela a été largement médiatisé, et malgré les rumeurs d’un troisième film de la série, « Creed 2 » a marqué la dernière fois que nous verrons probablement Rocky Balboa de Sylvester Stallone se battre avec le jeune Adonis Creed (Michael B.Jordan).

Alors, au revoir Rocko?

Nan.

Répondant à des questions sur Instagram cette semaine, Stallone a déclaré aux fans qu’il avait une autre idée « Rocky » – ou deux – qui pourrait se concrétiser.

« Je ne dis jamais non à Rocky, car j’ai quelques idées », a-t-il dit, ajoutant qu’il ne sait pas si les films se réaliseront car « ils n’impliquent pas vraiment le ring autant qu’ils le devraient. » « Je ne suis pas si sûr que ce sera assez excitant pour le public. Mais qui sait? ».

Stallone a mentionné un septième film « Rocky » il y a quelque temps – mais a rapidement rejeté l’idée.

Au Festival de Cannes en 2019, Stallone a discuté théoriquement de l’écriture et du tournage d’un autre film sur l’étalon italien Rocky Balboa – un film où Balboa encadre un combattant de rue qui vit illégalement aux États-Unis. Cependant, il a dit au public sans ambages: « Mais je ne vais pas le faire. »

Plus tard, l’acteur et réalisateur a déclaré que MGM et la société de production d’Irwin Winkler sont enthousiaste.

« Rocky rencontre une jeune personne en colère qui s’est retrouvée coincée dans ce pays quand il vient voir sa sœur », raconte Stallone à propos de l’intrigue. «Il le fait entrer dans sa vie, et des aventures incroyables commencent, et elles finissent au sud de la frontière. C’est très, très opportun. «