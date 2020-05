Téléphone de jeu Lenovo Legion avec caméra contextuelle latérale, écran 144 Hz, surface de charge 90 W

Lenovo semble lancer bientôt son premier téléphone de jeu de marque propre. Selon le rapport du développeur XDA, qui a réussi à saisir de nouveaux détails, notamment plusieurs vidéos marketing officielles et une capture d’écran du prochain smartphone de jeu Legion de Lenovo.

Les nouveaux détails proviennent de l’une de leurs sources de confiance et affirment que le prochain smartphone Lenovo, qui est très probablement le smartphone de jeu Lenovo Legion, comprendra une caméra contextuelle, un écran 144Hz et une technologie de charge filaire 90W. La charge filaire de 90 W est censée charger la batterie de 5000 mAh du téléphone à 100% en seulement 30 minutes.

Les vidéos ont également révélé que le téléphone de jeu Lenovo Legion comportera la première caméra selfie latérale au monde et deux ports de chargement USB Type-C: un en bas et un autre sur le côté. De plus, le rapport révèle qu’il y aura un plateau pour carte SIM à côté du port de chargement USB-C principal au bas du téléphone Lenovo Legion.

Le téléphone de jeu Lenovo Legion semble également avoir une configuration de double caméra arrière à l’arrière avec un logo Legion sous le flash LED au milieu. Notamment, l’arrière de la caméra selfie a le logo « LEGION » qui correspond au logo officiel de Legion Gaming de Lenovo et aux slogans officiels des textes « Stylish Outside » et « Savage Inside » de Lenovo.

Les vidéos de marketing ont également montré des visuels qui démontrent le «uEngine» du téléphone, son moteur de vibration linéaire à deux axes X symétrique. Ensuite, la vidéo a montré les fonctionnalités de refroidissement et audio du téléphone. La vidéo teaser a également révélé deux révélateurs symétriques complets de 65 mm situés sur le cadre supérieur et inférieur à l’avant.

De plus amples détails ont révélé que Lenovo Legion sera alimenté par le Qualcomm Snapdragon 865 et aura un stockage interne UFS 3.0 et une RAM LPDDR5. Cependant, il n’y a aucun détail sur les capacités exactes de stockage ou de RAM.

Le téléphone fonctionnera sur Android 10 avec les personnalisations ZUI 12 de Lenovo en haut. Enfin, le rapport révèle que Lenovo Legion viendra avec un double grand angle 64MP + 16MP et une seule caméra frontale 20MP.

En particulier, Lenovo a commencé à taquiner son premier smartphone Lenovo Legion Gaming de sa propre marque lorsqu’il a lancé son profil social officiel sur le site de médias sociaux chinois Weibo l’année dernière.