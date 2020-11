Riot Mortdog présente les détails de TFT 10.23 dans le patch Rundown bimensuel

Après les métas de la semaine de la guerre et des sorcières des patchs 10.21 et 10.22, Tactiques de combat d’équipe La mise à jour 10.23 se concentre sur plus de changements de traits et plusieurs ajustements de champions clés.

Un micro-patch au TFT La mise à jour 10.22 du 30 octobre a équilibré la méta pour la première fois depuis des semaines, supprimant l’augmentation accidentelle des dégâts des sorts de Morgana tout en ajustant plusieurs éléments. Le prochain patch 10.23 cherche à maintenir l’équilibre de la méta en «faisant apparaître les versions inférieures, selon TFT le concepteur de balance live James «Statikk» Bach. Le concepteur principal du jeu, Stephen «Mortdog» Mortimer, a également annoncé un changement de système attendu depuis longtemps vers un mouvement de champion, entraînant un «comportement plus attendu».

Le trait Cultiste dans TFT Le set quatre subit un autre ajustement, réduisant l’impact de Galio à six tout en renforçant son état de plateau à neuf en devenant immunisé au contrôle de foule pendant huit secondes à partir du moment de l’invocation.

Mana: 50/150 ajusté à 75/150.

La santé de base du Seigneur démon Galio (Cultiste Six) a été réduite à 1650.

Le seigneur suprême Galio (Cultiste Nine) entre dans la bataille immunisé contre CC pendant un total de huit secondes, une fois invoqué.

La santé de base du Seigneur suprême Galio a été réduite à 2250.

Dégâts d’attaque de base du maître suprême Galio réduits à 320.

Plusieurs autres changements de traits sont également appliqués dans le TFT 10.23 patch. La réduction des dégâts d’attaque Dazzler est ajustée à 40/80% au lieu de 50/80%. Et les dégâts supplémentaires du Chasseur passent de 150/175/200/225 à 125/150/175/200%. Dazzler 2 est également légèrement nerf (réduction de 40/80% AD) tandis que Divine a une augmentation de 50% DR et True Damage.

Des récompenses ont été ajoutées pour une série de pertes Fortune à 10, 11 et 12 pertes. Et Keeper a été amélioré en termes de durée de bouclier, avec un niveau de trait de 8/10/14 secondes.

Les ajustements d’Aphelios, Ahri, Xin Zhao et Talon auront lieu dans le TFT 10.23 patch. Une refonte du sort Garde du croissant de Xin Zhao devrait améliorer le champion en tant que porteur d’objets AD dans les compositions de Warlord. Le mana de Xin Zhao, 40/80, a été ajusté avec la suppression des autres unités difficiles.

Un autre changement important a été appliqué à Aphelios, en ce que ses tourelles ne déclenchent plus d’effets d’attaque ou ne fournissent plus de mana. Mais les tourelles déclencheront des effets à l’impact. Aphelios a également reçu un changement de mana de départ de 90/180 à 40/80, ce qui en fait peut-être la plus grande réduction de mana de l’histoire de TFT. »

Le sort Bombe spirituelle d’Ahri a été légèrement nerf en devenant interruptible par étourdissement, ce qui a incité le champion «BEWM» à libérer son orbe tôt, réduisant la taille et la zone d’impact du sort. Le léger nerf devrait rendre Ahri «moins fiable», selon Statikk, et «plus sain pour jouer contre». Un nerf a également été appliqué au mana de Sejuani (70/150), rendant les deuxième et troisième lancers «plus difficiles à déclencher» lorsque des objets de char sont empilés sur l’Avant-garde à quatre coûts.

Tous les changements révélés pendant le Mortdog Rundown sont sujets à changement avant la sortie du TFT Patch 10.23 le 11 novembre. Les joueurs peuvent tester les ajustements à venir en jouant à PBE. Le patch 10.24 aura lieu le 24 novembre, contenant un certain nombre de TFT modifications du système en cours de test dans PBE.