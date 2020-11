Manchester City contre Liverpool dans le téléscripteur en direct pour la lecture

En Premier League, Liverpool et Manchester City se sont séparés 1-1 dimanche soir. Ici vous pouvez lire le jeu dans le téléscripteur en direct.

Premier League: Manchester City contre Liverpool dans LIVETICKER pour lire 1: 1 (1: 1)

Tore: 0: 1 Faux (13./FE), 1: 1 Jésus (31.)

Baie. Fork.: De Bruyne diffère de FE (42.)

Conclusion: l’essentiel est que 1: 1 est correct. Le jeu était fortement tactique et à la fin les deux équipes étaient à bout de souffle. Manchester City a augmenté la pression vers la fin et a joué pour gagner, mais les Citizens ne sont plus venus dangereusement devant le but.

Premier League: Manchester City contre Liverpool: match nul dans le match du haut – une phase de fin faible suffit pour les Reds au point

90. + 5. | Coup de sifflet final! Manchester City et Liverpool se séparent 1: 1.

90. + 3. | Carton jaune pour Kyle Walker, qui frappe Wijnaldum au milieu de terrain droit.

90. + 1. | Temps d’arrêt: il y a quatre minutes en plus.

86. | Liverpool a laissé le ballon circuler dans ses propres rangs. L’équipe de Jürgen Klopp ne joue plus vraiment en avant.

82. | La phase finale est déjà en cours. Une équipe peut-elle encore marquer le but gagnant?

79. | Carton jaune pour Aymeric Laporte, qui commet une faute sur Salah au milieu de terrain et empêche ainsi les invités de contre-attaquer.

Premier League: Manchester City vs Liverpool: C’est la phase finale – qui se bat encore?

74. | Sterling apparaît dans la surface de réparation sur la gauche, la conclusion est bloquée par Milner.

72. | Le rythme ralentit. Liverpool essaie encore et encore avec des centres dans la surface de réparation, où aucun tireur n’est disponible.

66. | Manchester City est à la hauteur: De Bruyne et Jesus essaient encore et encore de perturber la défensive de Liverpool dans la préparation du match.

63. | Pour Trent Alexander-Arnold, cela ne va pas plus loin. James Milner entre en jeu pour lui.

61. | Carton jaune pour Raheem Sterling, qui renverse Matip sur la gauche.

61. | Auswechslung Ferran Torres García Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva

59. | Roberto Firmino a terminé le travail, Xherdan Shaqiri entre en jeu pour lui.

Premier League: Manchester City vs Liverpool: City fait de la vapeur!

57. | De Bruyne à distance! Le tir à longue portée passe juste au-dessus du but.

55. | Presque la tournée pour City! Cancelo croise parfaitement le ballon sur la gauche devant la surface de réparation dans le parcours de Jésus, qui a glissé Gomez dans le dos et de tête juste au-delà du but!

53. | Il reste aussi rapide qu’en première mi-temps. Les deux équipes se battent pour chaque centimètre carré du terrain.

50. | En retour direct, City a une chance: Torres apparaît sur la droite dans la surface de réparation et échoue à Alisson!

49. | Bonne attaque de Liverpool: Robertson passe sur le côté gauche avec rapidité et amène le ballon à plat devant le but, là où Ederson est là devant Firmino!

46. | Carton jaune pour Joel Matip, qui frappe De Bruyne au milieu de terrain gauche.

46. ​​Allons-y!

Premier League: Manchester City vs Liverpool: le meilleur match à la pause

Mi-temps | C’est un jeu passionnant ce dimanche soir! Les deux équipes ont joué à toute vitesse au premier tour. Liverpool était un peu en avance dans ses actions offensives et a pris la tête avec un penalty. Après une belle attaque, Jésus a répondu 1: 1 pour les citoyens. L’équipe de Pep Guardiola aurait même pu prendre la tête avec un penalty, mais De Bruyne a raté le penalty peu avant la pause. A suivre bientôt!

45. + 4. | Mi-temps! Avec un 1: 1, il entre dans la cabine.

44. | Maintenant, Liverpool revient: Mane conquiert le ballon sur la gauche et sert Salah devant la surface de réparation, qui envoie Alexander-Arnold à droite devant le but. Le cliché sous un angle aigu est paré par Ederson!

42. | De Bruyne tire! Le Belge veut mettre le ballon en bas à gauche du but et tire juste à côté!

41. | Il y a des pénalités! Après un bref examen, l’arbitre souligne le point.

Premier League: Manchester City contre Liverpool: De Bruyne rate le but!

38. | Liverpool continue d’essayer de longues balles de sa défense centrale vers le haut. Jusqu’à présent, les tests sont trop imprécis et ont été interceptés.

35. | City met maintenant beaucoup de pression et s’améliore de plus en plus.

31. | Trop! MANCHESTER CITY 1-1 Liverpool. Jésus avec la balance! De Bruyne a de l’espace devant la surface de réparation et joue Jésus au point de penalty. Dos au but, le Brésilien tourne autour d’Alexandre-Arnold puis pousse le ballon en bas à gauche du but!

Premier League: Manchester City vs Liverpool: Jésus égalisé pour les Skyblues

29. | Mane travaille beaucoup: le joueur de Liverpool aide souvent dans sa propre surface de réparation, puis lance lui-même des attaques à plusieurs reprises.

26. | gbonne opportunité pour la ville! De Bruyne met le ballon du côté droit sur le deuxième poteau, où Jésus court parfaitement libre. Alisson reste longtemps devant son collègue brésilien et bloque fortement le tir!

23. | Liverpool change rapidement après avoir remporté le ballon au milieu de terrain. Salah conduit le ballon devant la surface de réparation, où il se trouve sur Mane sur la gauche. Son passage devant la porte de Jota est sur le point d’être clarifié.

21. | Manchester City est toujours à la recherche de solutions offensives. Liverpool est défensivement bon et ferme les chambres.

18. | Coup franc Manchester City: De Bruyne amène le ballon nettement devant le but de la droite, où Rodri est un pas trop tard. L’Espagnol est également juste hors-jeu dans l’action

15. | Liverpool garde le rythme élevé: les Reds continuent de commencer tôt malgré l’avance et perturbent l’équipe locale au milieu de terrain.

13. | Trop! Manchester City 0-1 LIVERPOOL. Salah prend l’affaire et coule la pénalité due avec force dans la porte de gauche!

12. | Pénalité pour Liverpool! Walker commet une faute sur Mane sur la gauche dans la surface de réparation – il y a un penalty!

Premier League: Manchester City vs Liverpool: Salah a désactivé le point tôt!

9. | Liverpool joue une forte contre-pression dans cette phase précoce et dérange City tôt au milieu de terrain.

sept. | Les deux équipes jouent en avant à grande vitesse dès le début.

4. | Manchester City attaque également: Sterling récupère Jésus à gauche de la surface de réparation. Sa passe croisée atterrit devant le but aux pieds de Matip, qui peut dégager.

1. | Premier danger dans la surface de réparation de la ville! Alexander-Arnold envoie Firmino derrière la chaîne dans la surface de réparation. Ederson sort de la porte à temps et dérange le Brésilien à la fin!

1. | Liverpool démarre et joue en rouge aujourd’hui, Manchester City en bleu clair.

1. Le geht!

Avant de commencer

L’arbitre Craig Pawson mène le match.

Avant de commencer

Pour Jürgen Klopp, une victoire possible ne serait pas une décision du championnat: « Il y a encore tellement de matchs. Quoi qu’il arrive dimanche, la ligue ne décide pas. Trop de choses extraordinaires peuvent arriver dans cette folle année. » C’est le match le plus difficile. le monde », a souligné l’ancien entraîneur de Dortmund. Son équipe doit« être courageuse et défendre en même temps avec tout ce qu’elle a. Nous devons jouer notre meilleur match, c’est la seule façon dont nous avons une chance. «

Avant de commencer

Die Startelf von Manchester City: Ederson – Walker, Dias, Aymeric, Cancelo – De Bruyne, Rodrigo, Gündogan – Torres, Jesus, Sterling.

Avant de commencer

C’est ainsi que Liverpool commence: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson – Henderson, Wijnaldum – Salah, Mane – Firmino, Jota.

Avant de commencer

Son homologue Pep Guardiola l’a également vu de la même manière et s’est autorisé à frapper le président américain Donald Trump. « C’est un match important, mais comme à l’élection présidentielle américaine, tous les votes doivent compter. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer », a déclaré l’entraîneur de la star espagnole. Mais même si l’entraîneur apaisait, trois points dans un duel direct seraient un petit jalon sur la voie de la défense du titre, notamment pour Liverpool.

Avant de commencer

Jürgen Klopp était calme avant le duel. « Ce n’est pas un décideur », a déclaré le joueur de 53 ans. « Il y a encore tellement de matchs. Peu importe ce qui se passe dimanche, la ligue ne décidera pas. Trop de choses extraordinaires peuvent arriver en cette année folle pour ça. »

Avant de commencer

Bonjour et bienvenue sur le téléscripteur en direct du meilleur match de Premier League Manchester City contre Liverpool FC. Le coup d’envoi est à 17h30 aujourd’hui.

Premier League: Manchester City contre Liverpool FC aujourd’hui à la télévision et en direct

La Premier League sera diffusée en direct et exclusivement sur la télévision payante Ciel transfert. Florian Schmidt-Sommerfeld prend le reportage de City vs. Liverpool.

Pour tous Ciel-Les clients ont la possibilité d’acheter le lot via SkyGo à voir dans le livestream. Pas d’abonnement Sky? sur SkyTicket vous pouvez acheter un abonnement mensuel.

Premier League, Manchester City v Liverpool FC: composition probable

Manchester City: Ederson – Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy – Rodri – Gündogan, de Bruyne – B. Silva, Jésus, Sterling

Ederson – Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy – Rodri – Gündogan, de Bruyne – B. Silva, Jésus, Sterling FC Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, Fabinho, Robertson – Henderson, Wijnaldum, Milner – Salah, Firmino, Mane

Premier League: Le tableau avant ManCity vs. Liverpool

ManCity a un match de moins que Liverpool, mais a deux points de retard même s’il gagne dans le match de rattrapage. Les Reds pouvaient déjà se retirer de huit points avec un trois.