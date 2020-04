Rick et Morty Saison 4 taquine la parodie d’Alien et de Prométhée

– Publicité –



Rick et Morty sont à nouveau sur le point de revenir à Adult Swim pour la seconde moitié de leur quatrième saison. Et maintenant, avant sa première mi-saison le 3 mai, IGN peut lancer en exclusivité une toute nouvelle image d’un épisode à venir.

Les créateurs de l’émission Justin Roiland et Dan Harmon sont tous deux secrets sur les nouveaux épisodes de Rick et Morty, au point où Adult Swim ne nous a pas dit de quel épisode exact cette image est tirée. Cependant, étant donné que toutes les images inspirées d’Alien et de Prométhée ici, nous sommes également assez confiants que l’image est un teaser de la quatrième saison, l’épisode 7, qui est intitulé «Promortyus».

Maintenant, comme d’habitude, la description officielle de l’épisode par Adult Swim est également incroyablement courte et ambiguë. Il se lit également simplement «Dégage de mon visage, Broh». Maintenant, ce n’est pas grand-chose, mais il semble également que la série usurpera désormais une autre franchise de science-fiction emblématique dans sa quatrième saison.

Maintenant, nous pouvons probablement nous attendre à ce que Rick dise à tout le monde exactement ce qu’il pense, alors la meilleure façon de fuir un vaisseau spatial en forme de fer à cheval qui tombe est maintenant en ligne droite. Mais si nous avons appris quelque chose des dernières saisons et de leurs épisodes, c’est que ces parodies de la culture pop ne durent jamais longtemps avant que la série ne prenne un virage à gauche très prononcé.

Alien et Prometheus parodie dans Rick et Morty Saison 4

La saison nommée « Promortyus » peut commencer comme l’aventure traditionnelle de Rick et Morty, avec Rick et son petit-fils voyageant dans un monde très lointain pour récolter des doodah rares, mais nous sommes sûrs qu’il y a une grande torsion dans le magasin.

Espérons que la nouvelle image aidera les fans de la marée jusqu’à ce que la série ou le spectacle revienne enfin. La saison 4 de Rick et Morty reprendra le dimanche 3 mai et sera diffusée tous les dimanches soir jusqu’à la fin du mois. La production Adult Swim a récemment révélé que les titres des cinq épisodes restants de la saison 4.

