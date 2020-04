Les légendes du Queensland Lockyer, Slater et Thurston choisissent leur équipe Marrons de tous les temps

Les grands marrons Billy Slater, Johnathan Thurston et Darren Lockyer ont chacun nommé leurs escouades marrons de tous les temps.

Débattre de la composition de leurs côtés de tous les temps sur Large La dynastie de World of Sports, les trois grands ont révélé une sélection commune surprenante, avec Wally Lewis sélectionné à l’attaque, dans le maillot 13 plutôt que son célèbre n ° 6.

« C’est incroyable que nous mettions Wally à 13 ans, vous montre le calibre de Thurston là-bas et vous devez trouver une place pour (Allan) Langer et vous devez trouver une place pour Billy », a déclaré Lockyer.

« Wally – 31 matchs, huit hommes des matches et un grand capitaine.

« Paul Vautin dit toujours qu’il aurait eu huit joueurs du match si Wally n’avait pas été là. »

L’équipe QLD de Thurston (Getty)

Tout en discutant de ses propres sélections, Thurston a admis qu’il était difficile de laisser Cooper Cronk qui figurait à côté des Cowboys pendant six ans après la retraite de Lockyer Origin. Le Queensland a remporté cinq de ces six séries, avec 2014 le seul coup sûr avant que les deux ne se retirent de l’arène Origin après la victoire en 2017.

« J’avais l’impression de tromper ma petite amie qui ne nommait pas Cooper Cronk parce que j’avais évidemment joué beaucoup de matchs à ses côtés », a déclaré Thurston.

« J’ai trouvé ça extrêmement difficile. Il y a évidemment quelques joueurs qui se choisissent, mais comment laisser de côté Fatty (Vautin), Trevor Gillmeister – ils ont été capitaine des Marrons, des gars comme ça.

Cooper Cronk, Johnathan Thurston, Cameron Smith, Billy Slater (Getty)

« Je pensais juste que si j’étais entraîneur, ce serait mon équipe et c’est ce que je pense gagner.

« Si vous jetez un coup d’œil à mon banc, ce n’est probablement pas le banc le plus mobile mais c’est grand, je pense que c’est ce dont vous avez besoin au milieu du tiers. Je pensais que si un dossier extérieur descend, Gene Miles peut couvrir cela.

« Si une mi-temps tombe, je pourrais aussi y lancer Wally. »

L’équipe QLD de Darren Lockyer (Getty)

Pour l’équipe de Lockyer, le grand Broncos a admis qu’il était trop difficile de laisser passer un certain nombre de joueurs des générations plus âgées, le forçant à négliger certains candidats dignes de l’ère de la dynastie.

« Certains des gars de la dynastie la plus récente que j’ai laissée de côté étaient uniquement parce que cette génération plus âgée est au premier plan de l’esprit comme étant des joueurs d’Origin très performants », a déclaré Lockyer.

« Tous les gars qui ont joué plus de 30 matchs sont là.

« C’est une équipe que je pense quand on regarde les deux époques les plus réussies. »

L’équipe QLD de Slater (Getty)

Slater a fait une mention spéciale des attaquants de son équipe, admettant qu’il appréciait toujours beaucoup les joueurs qui mettaient leur corps en jeu.

« J’ai Shane Webcke sur le banc, c’est un gars avec qui j’ai beaucoup aimé jouer, il a tout donné », a déclaré Slater.

« Un autre gars, Carl Webb, le grand ‘Charlie’, je me souviens juste de ses moments forts dans Origin et au début des années 2000, il était imparable et un gars avec qui vous vouliez jouer.

Carl Webb (Getty)

« J’ai mis Michael Crocker au dernier rang, je me sentais beaucoup plus en sécurité avec lui dans mon équipe et c’était un gars qui allait là-bas et ne laissait rien dans le tank. »

« Il chassait les coups de pied, chargeait et il était un vrai joueur d’Origine. Les autres sont assez similaires. »