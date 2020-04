Voici la brochure originale de la première Honda City lancée en Inde

La première génération de Honda City a été lancée en 1998 en tant que berline haut de gamme mais abordable. Maintenant, il a 22 ans et va toujours bien.

Honda a fait ses débuts en Inde en 1995 et a commencé ses opérations dans son usine de Greater Noida en 1997. Un an plus tard, elle a lancé sa première voiture en Inde. Naturellement, le choix s’est porté sur Honda City, une berline. City était une alternative premium à Maruti Esteem et un rival à Opel Astra et Ford Escort. C’était juste une autre berline avec un look parfait et un bon nom du monde entier.

Petit à petit, de plus en plus de gens ont commencé à acheter la berline City. Les gens ont appris que les voitures Honda sont durables, peu d’entretien et même amusantes à conduire. Voici une brochure de la Honda City de première génération que nous avons trouvée en ligne. C’était l’époque où les brochures étaient collectées et lues par des passionnés.

Ce n’est pas la brochure complète, mais juste une partie de celle-ci. La première génération de City est venue avec un moteur à essence i-VTEC de 1,5 litre qui produisait 100 ch et faisait 0-100 km / h en moins de 10 secondes. Son moteur était considéré comme l’un des plus doux et des plus raffinés de l’époque. Pour la première fois, une boîte de vitesses automatique en option était également proposée.

La City était disponible en deux variantes, la garniture haut de gamme recevant des roues en alliage d’argent lisse. Il était livré avec de nombreuses fonctionnalités haut de gamme comme un système de musique intégré, une finition en bois pour le levier de vitesses, un accoudoir central avant, une sellerie en tissu de couleur beige, une horloge numérique et bien plus encore. C’était tellement premium que nous pouvions le comparer aux BMW et Mercedes à l’époque.

La première génération de Honda City a toujours beaucoup d’attrait pour les fans en Inde. Bien que la City actuelle ait un moteur plus puissant, celui d’origine était quelque chose d’unique. Certains ont quelque chose à offrir car ils peuvent être modifiés facilement, tandis que d’autres veulent simplement le garder en stock et profiter de sa qualité premium.

Actuellement, la City en est à sa quatrième génération et Honda est sur le point de lancer la cinquième. Pour les trois premières générations de City, aucun moteur diesel n’était proposé. La nouvelle City continuera avec ses moteurs 1,5 litre i-VTEC et 1,5 litre i-DTEC existants, ce dernier bénéficiant enfin d’une boîte de vitesses CVT en option.