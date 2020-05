Rick et Morty Saison 4 Episode 7 Review

The Walking Dead Intégrale Saisons 1 à 5 ? 21 DVD

DVD - Type d'édition : Coffret - Bonus vidéo : Walking Dead - L?intégrale de la saison 1, The, Making of de la série, Interview des acteurs, Les coulisses du tournage, Les effets spéciaux, Walking Dead - L?intégrale de la saison 2, The, 11 featurettes :, Au coeur des tripes (5?35?), Vivre ou laisser mourir (6?51?), La chair de la musique (7?54?), Plateau en feu (6?10?), L?encre prend vie (9?07?), Le son des effets (4?33?), Dans l?eau croupie (5?05?), Une vraie tuerie (6?20?), Elle va se battre (5?40?), Les costumes (2?49??»), Le casting de la saison 2 (4?50?), 8 scènes coupées avec commentaire audio optionnel de Glenn Mazzara (prod. délégué) (27?), Walking Dead - L?intégrale de la saison 3, The, «?Mauvais oeil : le Gouverneur?», «?Loin des yeux, près du coeur?», «?Hommage aux morts?», «?L?âme d?une guerrière?», «?La création des zombies?», «?Michonne contre le Gouverneur?», «?Tel père, tel fils?», «?En sécurité derrière les barreaux?», 6 scènes coupées, Commentaires audio de l?équipe (VO), Walking Dead - L?intégrale de la saison 4, The, Making of, Featurettes, Scènes coupées, Entretiens avec les acteurs, Bandes-annonces, Walking Dead - L?intégrale de la saison 5, The, Making of (82?), Sur le tournage de la saison 5 (60?), Making of de l?épisode final (3?), Scènes coupées (14?), Beth/Bob/noah/Tyrese : voyages individuels, Commentaire audio de l?équipe de la série sur les épisodes 1/5/9/10/12/16 (VO sans ST), Une journée avec Michael Cudlitz (8?), Une journée avec Josh McDermitt (8?), Alexandria : les coulisses (10?), La création des «?charognes?» (4?36?), La création des «?flotteurs?» (5?20?) - Acteur(s) : Andrew Lincoln, Sarah Wayne Callies, Jon Bernthal, Jeffrey DeMunn, Laurie Holden, Chandler Riggs, Steven Yeun, Norman Reedus, IronE Singleton, Melissa McBride, Scott Wilson, Lauren Cohan, Danai Gurira, Emily Kinney, David Morrissey, Michael Rooker, Chad L. Coleman, Sonequa Martin-Green, Lawrence Gilliard Jr. - Langue(s) audio : Anglais, Français - Dvd Série