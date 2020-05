Artemis Fowl – Disney a annoncé la date de sortie, le casting et les détails du complot que vous devez connaître.

– Publicité –



Artemis Fowl est un film basé sur la série de livres pour enfants, dirigée par Kenneth Branagh, le scénario est écrit par Conor McPherson et Hamish McColl.

Artemis Fowl – Disney a annoncé la date de sortie

La sortie du film était prévue pour le 12 juin 2020. Ce film devait d’abord sortir en août, mais la sortie a été annoncée au 29 mai 2020. Mais maintenant, en raison du coronavirus pandémique en cours, le film sortira le 12 juin 2020 sur Disney + aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en France, aux Pays-Bas et en Italie.

Artemis Fowl – Cast

Le casting de l’émission comprendra certains des grands noms de l’industrie ainsi que de nouveaux visages, voici quelques-uns des noms des acteurs: Ferdia Shaw comme Artemis Fowl II, Lara McDonnell comme Holy Short, Josh Gad comme Mulch Diggums, Nonso Anozie comme Domovoi Butler.

Le teaser du film était en novembre qui montre les visuels du manoir Fowl en Irlande. Combattez entre Butler et les fées. La bande-annonce du film est sortie le 2 mars 2020, chez Disney. On voit que Colin Farell jouera le père qui forme le fils et le fils n’a aucune idée de ce que fait le travail du père. Beaucoup a été dévié du livre, comme l’a révélé Butler.

Artemis Fowl – Histoire

L’histoire tourne autour d’Artemis Fowl, un génie de 12 ans dont le père du seigneur du crime a disparu avec des millions de sa famille. Artemis entra alors en contact avec la fée souterraine qu’il traquait depuis quelque temps. Voici où il obtient un livre de personnes d’un sprite alcoolique à Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam.

Et en utilisant les informations fournies dans ce livre, il kidnappe des officiers d’élite de la police de Lower Elements et une fée. Il la garde chez lui. Cela exigeait beaucoup de force et d’esprit. Il existe de nombreux personnages qui seront introduits dans le monde des fées. Toute l’histoire du film est basée sur huit livres d’une série écrits par l’auteur irlandais Eoin Colfer, nommé Artemis Fowl, sorti en 2001.

