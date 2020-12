Rian Johnson dit qu’il a presque ramené Anakin pour «  The Last Jedi  »

Le réalisateur de «Star Wars: The Last Jedi», Rian Johnson, dit qu’il a brièvement envisagé de ramener Anakin Skywalker dans la scène dans laquelle Luke Skywalker est encadré par Yoda.

Johnson a été interrogé sur Twitter mardi, s’il envisageait de ramener un fantôme ou une vision d’Anakin pour parler à Luke ou à Rey, et il a admis qu’il l’avait brièvement considérée comme une scène clé du film de 2017, le huitième de la saga originale de neuf films.

« Brièvement pour la scène de brûlage d’arbres, mais la relation de Luke était avec Vader pas vraiment Anakin, ce qui semblait compliquer les choses plus que ce moment ne le permettait », a déclaré Johnson. « Yoda s’est senti comme le professeur le plus percutant pour ce moment. »

Lisez aussi: L’acteur de Dark Vador David Prowse se souvient de Mark Hamill, Edgar Wright et d’autres: « Incroyablement magique »

L’apparence de Yoda s’est avérée être un plaisir pour la foule à ce moment-là alors que le minuscule Jedi dit à Luke de «regarder au-delà d’une pile de vieux livres», certains affirmant que c’est l’une des scènes clés du film.

Puisque nous parlons de « Star Wars: The Last Jedi », nous sommes sûrs que les gens trouveront un moyen de se mettre vraiment en colère à ce sujet. Un utilisateur Twitter argumenté que Luke dans «The Empire Strikes Back» et «Return of the Jedi» a toujours vu à travers Vader et a vu son père Anakin, alors même que Vader lui-même résistait.

Johnson a ajouté une autre petite friandise, disant que c’était lui qui avait inventé le titre de l’épisode VIII, «The Last Jedi», au début du processus d’écriture et que ce n’était pas quelque chose qui lui avait été donné par ses seigneurs d’entreprise à Disney ou Lucasfilm. Il n’a pas dit si cette version d’Anakin, s’il revenait, serait jouée par Hayden Christensen comme il l’était au début des préquelles ou peut-être même David Prowse, décédé le mois dernier après avoir joué Dark Vador dans la trilogie originale. (avec James Earl Jones exprimant les répliques du méchant).

Découvrez le tweet de Johnson ci-dessous: