La saison 2 de Rocket League débute la semaine prochaine avec les hymnes des joueurs

Psyonix a annoncé que la saison 2 de Rocket League sera consacrée à la musique. Poursuivant le nouveau système de numérotation avec classement mis en place lorsque le jeu indépendant est devenu gratuit plus tôt cette année, la saison 2 verra le DJ américain Kaskade devenir son numéro un, l’artiste de musique électronique faisant sa première apparition sur la tracklist du jeu. Mais ce n’est pas tout, car une nouvelle fonctionnalité appelée « Player Anthems » est également sur le point de disparaître lorsque la saison débutera le 9 décembre.

Psyonix n’a pas encore révélé tous les détails de ce que les hymnes des joueurs impliqueront. Cependant, ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que vous pourrez bientôt configurer l’un des nombreux bangers de Rocket League à jouer lors d’une célébration de but dans les options de personnalisation. Et quelle meilleure option existe-t-il que le nouveau morceau de Kaskade, «Flip Reset»? Créé aux côtés du producteur australien WILL K, Flip Reset marque également les débuts du label Kaskade sur Monstercat, collaborateur de longue date de la Rocket League. Une deuxième chanson serait également en préparation, ce qui finira par ajouter un autre candidat à votre hymne du joueur.

Une nouvelle saison s’accompagne également de récompenses de la saison précédente, d’une réinitialisation du classement compétitif et, bien sûr, d’un nouveau Rocket Pass dans lequel les joueurs peuvent investir leur temps et leurs centimes. Le nouveau pass présentera le dernier véhicule du jeu, R3MX, qui est instantanément débloqué avec Rocket Pass Premium. Un mix final, le R3MX GXT, est également disponible au niveau 70.

En améliorant le niveau de la nouvelle passe de saison, les joueurs pourront également équiper davantage leurs voitures de nouveaux décalcomanies et roues à thème, et peuvent s’attendre à narguer leurs adversaires avec de nouvelles explosions de buts scintillantes dans l’arène futuriste chargée de néons de la saison.

Sur le thème des arènes, la nouvelle saison de Rocket League devrait voir le retour de Rocket Labs: une playlist remplie d’arènes prototypes expérimentales qui était disponible pour la dernière fois en 2018. Rocket Labs sera périodiquement en rotation tout au long de la saison en tant que liste de lecture Casual LTM. Les vétérans du jeu peuvent également s’attendre à un énorme retour à la vie précédente du jeu en tant que « voitures de combat supersoniques acrobatiques propulsées par des fusées ». Maintenant, essayez de dire cela dix fois plus vite.