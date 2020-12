Un détaillant annule les commandes récentes réclamées par les Scalpers Xbox et PS5

Des scalpers infâmes de chez CrepChiefNotify se sont récemment vantés d’avoir acheté des milliers de nouvelles consoles chez le détaillant en ligne britannique Very.co.uk. Il semble que le groupe ait pu passer ces commandes en raison d’un problème technique, et elles ont maintenant été annulées.

« Suite à une erreur technique, certaines personnes ont pu passer des commandes de consoles PS5 et Xbox Series X pendant une courte période dimanche », a déclaré un porte-parole de Very Group à Sky News. «Cependant, ces articles ne sont pas en vente et les clients concernés ont été avisés que les commandes ont été annulées. Nous nous excusons pour la confusion causée. »

Même si cela nous fait un peu plaisir à l’intérieur, cette nouvelle est décevante pour les vrais clients qui ont réussi à passer une commande. Cette situation rappelle les récentes annulations massives effectuées par Kohl’s aux États-Unis, qui ont exaspéré les clients qui pensaient avoir enfin obtenu une console, pour se voir attribuer une maigre compensation à la place.

Apparemment, Costco a également fini par vendre les nouvelles consoles. Cependant, la société essaie de remédier à la situation en garantissant une unité à ceux qui ont passé une commande avec succès. «On m’a dit que si vous receviez un numéro de suivi, vous avez la garantie d’un appareil et ils [Costco] recevront plus pour traiter les expéditions dans les 5 à 8 prochains jours ouvrables », a écrit VideoBstie, utilisateur de Twitter. « Cela signifie également un éventuel réapprovisionnement PS5 sur Costco dans les deux prochaines semaines, alors gardez un œil sur. »

Il semble que les sites Web aient tout simplement été incapables de faire face au volume de commandes qu’ils recevaient, et cette situation ne devrait pas s’améliorer avant Noël.

[Source: Sky News]