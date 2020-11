Revue IPL 2020: Jasprit Bumrah pousse Jofra Archer à devenir le stimulateur n ° 1

La Premier League indienne 2020 se prépare à mettre fin à la procédure aux Émirats arabes unis après près de deux mois d’action, avec une finale à succès mardi entre les Indiens de Mumbai et les capitales de Delhi.

La finale à Dubaï mettra en vedette les trois principaux preneurs de guichet du tournoi – Kagiso Rabada, Jasprit Bumrah et Trent Boult. Le fait que tous les trois soient des pacers est conforme à la tendance de la campagne qui a vu les quilleurs rapides dominer les filateurs.

Le rythme a été la clé pour les huit équipes et plusieurs quilleurs rapides ont impressionné au cours des sept dernières semaines. Ici, nous classons les huit meilleurs stimulateurs de l’édition 2020 de l’IPL.

SANDEEP SHARMA – SUNRISERS HYDERABAD

CLASSEMENT: 8

Sandeep Sharma a toujours été un quilleur qui élève son niveau pour l’IPL, et la campagne 2020 du seamer’s s’est avérée ne pas être différente. Son rythme d’environ 130 km / h peut être aussi doux qu’ils viennent, mais Sharma le fait fonctionner avec sa capacité à trouver du mouvement avec la nouvelle balle.

Son radar a été sur le point tout au long du tournoi et sa précision a été récompensée par 14 licenciements. Il y a eu quelques scalps notables pour le melon d’Hyderabad, y compris ceux de Virat Kohli et Rohit Sharma. Un taux d’économie d’un peu plus de sept points a été une autre caractéristique notable de la campagne de Sharma.

T NATARAJAN – SUNRISERS HYDERABAD

CLASSEMENT: 7

Le fait que Sunrisers Hyderabad ait à peine ressenti le vide créé par le départ de Bhuvneshwar Kumar à cause d’une blessure est en grande partie dû à l’émergence de T Natarajan.

La couturière du bras gauche était à peine une marchandise connue dans la compétition après ce qui était une première saison inoubliable en 2017 avec Kings XI Punjab. De nombreux batteurs expérimentés, ainsi que des sélecteurs indiens, ont pris note de Natarajan après ce qui a été une saison sensationnelle pour le stimulateur.

S’il y a une chose que Natarajan fait bien, c’est la capacité de renvoyer les yorkers à volonté. Aucun autre quilleur de la compétition n’a joué autant de yorkers que le sertisseur SRH, et sa livraison pour nettoyer les souches d’AB de Villiers sera l’un des temps forts de l’édition 2020. Son jeu de quilles de la mort stellaire a été récompensé par un premier appel de l’Inde T20I.

MOHAMMED SHAMI – KINGS XI PUNJAB

RANG: 6

Le pilier indien n’a jamais été un grand moteur de l’IPL jusqu’à ses expositions de 2019, qui l’ont vu réclamer un total de 19 guichets. Shami a fait un meilleur sur ce nombre cette fois aux Émirats arabes unis, clôturant sa campagne avec un total de 20 scalps en 14 sorties.

Alors que la plupart de ses guichets ont été revendiqués dans le jeu de puissance avec le nouveau ballon, Shami a également montré qu’il pouvait éblouir à la mort. Il a montré qu’il pouvait clouer les yorkers sous pression lorsqu’il a défendu avec succès un total de six points lors de la victoire de KXIP Super Over contre les Indiens de Mumbai. Bien qu’il puisse parfois coûter un peu cher, la capacité de Shami à sceller le ballon dans les deux sens constituera toujours une menace dans n’importe quel format du jeu.

ANRICH NORTJE – DELHI CAPITALS

CLASSEMENT: 5

Le Sud-Africain n’aurait même pas joué dans la compétition si le polyvalent anglais Chris Woakes n’avait pas retiré sa participation. Maintenant, Nortje sera l’un des hommes clés pour Delhi lors de la finale de mardi après ce qui a été une superbe introduction à l’IPL.

Cinq des six livraisons les plus rapides enregistrées dans la campagne ont été lancées par le stimulateur Proteas, et il s’est servi de 20 guichets en cours de route. Son partenariat de rythme avec son compatriote Rabada a été essentiel pour la marche de Delhi vers la finale, et le duo devra tirer à nouveau si Delhi veut décrocher un premier titre.

TRENT BOULT – INDIENS DE MUMBAI

CLASSEMENT: 4

La capture par les Indiens de Mumbai de Trent Boult des capitales de Delhi s’avère être le meilleur commerce de l’histoire de l’IPL, avec le pacer Blackcaps ajoutant une nouvelle dimension à l’attaque de bowling des champions en titre.

À Jasprit Bumrah, Mumbai avait déjà un stimulant qui a prospéré dans les morts. Avec l’arrivée de Boult, Mumbai a trouvé quelqu’un qui se délecte du jeu de puissance. 22 guichets sont arrivés en seulement 14 matches pour le Kiwi qui a été formidable avec le nouveau ballon en main. Ses 14 guichets dans les powerplay overs sont les plus élevés de tous les quilleurs en IPL 2020.

KAGISO RABADA – DELHI CAPITALS

RANG: 3

Une partie de la raison pour laquelle Delhi était disposée à échanger Boult à Mumbai est sa croyance en la capacité de Rabada à diriger leur attaque. Le quilleur rapide Proteas est sur le point de décrocher le Purple Cap cette année après avoir capturé 29 guichets jusqu’à présent et a même une chance de battre le record IPL de 32 scalps de Dwayne Bravo en 2013.

Contrairement à Boult, la majorité des licenciements de Rabada sont intervenus au milieu ou à mort lorsque les batteurs ont tenté de le prendre. En fait, un seul de ses 29 guichets est entré dans le jeu de puissance en 2020. Il serait beaucoup mieux classé s’il pouvait également devenir mortel avec le nouveau ballon.

JOFRA ARCHER – RAJASTHAN ROYALS

RANG: 2

Un homme qui n’a eu aucun mal à trouver les percées pendant le jeu de puissance est Jofra Archer du Rajasthan. Le stimulateur anglais a remporté 20 guichets au total dans une belle campagne individuelle, dont la moitié dans les six premiers overs des matches.

Archer a non seulement garanti des guichets avec le nouveau ballon pour le Rajasthan, mais il pouvait également être invoqué pour concéder le moins de points. Son taux d’économie de tournoi de 6,55 est le meilleur parmi tous les quilleurs rapides, y compris Bumrah. C’est dommage que nous n’ayons pas pu voir plus d’Archer, à cause de la sortie anticipée du Rajasthan.

JASPRIT BUMRAH – INDIENS MUMBAI

RANG: 1

Il y a peu de garanties dans la vie et Bumrah fait monter la pression pour Mumbai dans l’IPL en fait partie. Le stimulateur indien a été un peu lent à sortir des blocs dans le tournoi, mais il a rapidement trouvé son rythme au fil des matchs.

Plus important encore pour Mumbai, Bumrah a atteint un sommet au bon moment et arrive en finale sur le dos de 10 guichets lors de ses trois dernières apparitions. Ce ne sont pas les yorkers qui ont été l’atout de Bumrah cette fois-ci, le stimulateur utilisant le mouvement de couture et son videur surprise à bon escient. Le bowling serré à la mort a toujours été une caractéristique du bowling du pilier indien, et il a maintenu un excellent taux d’économie de seulement 6,71.

En savoir plus sur l’application Sport360