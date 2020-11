Où l’industrie a-t-elle été filmée? Explorez les lieux de tournage du nouveau drame de la BBC et de HBO – .

in

L’industrie arrive sur BBC Two et HBO en novembre, mais où la série a-t-elle été tournée? Explorez les lieux de tournage inattendus de l’industrie.

La télévision a été une énorme source de divertissement en 2020 et nous sommes tous coincés à la maison beaucoup plus que d’habitude.

Malgré les retards de tournage et de production affectant de nombreuses émissions, les goûts de HBO et de la BBC ont toujours été en mesure de produire régulièrement du contenu pour que nous puissions en profiter.

La dernière série partagée des deux chaînes est Industry, qui arrive sur BBC Two le 10 novembre après ses débuts à HBO le 9 novembre.

La série se déroule à Londres alors que plusieurs stagiaires diplômés se battent pour un emploi permanent dans la société de trading londonienne Pierpoint & Co à la suite du krach financier de 2008.

Mais où l’industrie a-t-elle été filmée? Il se déroule peut-être à Londres, mais ses lieux de tournage sont en fait assez différents.

Industrie | Bande-annonce – BBC

mariée

719183

Industrie | Bande-annonce – BBC

/static/uploads/2020/10/668149_t_1603789891.jpg

668149

centre

Industrie sur BBC Two et HBO

L’industrie arrive sur BBC Two le 10 novembre 2020, au lendemain de son lancement sur le réseau américain HBO.

La série de six épisodes suit un groupe de jeunes diplômés qui se disputent tous un poste permanent au sein de la société de trading londonienne Pierpoint & Co.

Cependant, avec le krach financier de 2008 frais dans la mémoire, c’est loin d’être simple.

BBC | HBO

Où l’industrie a-t-elle été filmée?

Il se situe peut-être dans le cœur animé de Londres, mais…

L’industrie a été filmée aux Seren Studios de Cardiff, au Pays de Galles.

C’est vrai, bien que se déroulant dans le quartier financier de Londres, le tournage pour l’industrie a en fait eu lieu dans la capitale galloise au cours de l’été 2019.

En effet, l’industrie est dirigée par la société de production Bad Wolf, basée à Cardiff.

Selon l’Express, le tournage sur l’industrie a eu lieu aux studios Pinewood de Cardiff, mais Pinewood a en fait mis fin à leur association avec les studios gallois en mars 2020 lorsque les studios ont adopté leur nouveau nom Seren Studios.

BBC | HBO

L’industrie est diffusée chaque semaine le mardi sur BBC Two tandis que les téléspectateurs de HBO aux États-Unis reçoivent de nouveaux épisodes chaque lundi, la série de six épisodes se terminant respectivement les 14 et 15 décembre.

Dans d’autres nouvelles, Qui est Luis ‘Louie’ Ruelas? Rencontrez le petit ami supposé de Teresa Giudice après le divorce de la star de RHONJ!

Partager : Tweet