Wentworth Saison 9: date de sortie, distribution, intrigue et plus de détails

– – – Ce n’est jamais bien si l’avenir de certaines de vos émissions de télévision préférées est en suspens, surtout si le sort d’une personnalité clé est en jeu. Des situations comme celles-ci amènent toujours les fans à se demander s’il y en aura une autre. La saison après la finale de la saison 8 a laissé les téléspectateurs avec beaucoup de questions.- – – Cependant, Wentworth reviendra-t-il pour l’instant 9, et si oui, si nous nous attendons à ce qu’il revienne sur nos écrans? Date de sortie de la saison 9 de Wentworth Selon Devdiscourse, la neuvième saison de Wentworth arrivera probablement sur Netflix dans le courant de 2021.Wentworth Saison 9 CastThe Cinemaholic rapporte que le casting principal de retour pour la saison 8 comprend Kate Atkinson dans le rôle de Vera Bennett, Robbie J. Magasiva dans le rôle de Will Jackson, Katrina Milosevic dans le rôle de Susan Jenkins (alias Boomer) , Kate Jenkinson comme Allie Novak, Bernard Curry comme Jake Stewart, Leah Purcell comme Rita Connors, Susie Porter comme Marie Winter et Rarriwuy Hick comme Ruby Mitchell.Au revoir… et merci du fond de moi et Boomer’s ❤️ #went vaut https://t.co/ZdpSkY3U9T— katrina milosevic (@katrinamilosevi) 4 septembre 2020Wentworth Saison 9 Intrigue: De quoi s’agit-il? Tout comme pour presque toutes les autres saisons de Wentworth ‘, il y a divers virages et rebondissements dans la saison 8. Dans l’épisode final, intitulé « L’ennemi intérieur », Reb découvre que quelqu’un a volé l’argent que lui et Lou ont économisé à cause de son opération de changement de sexe. Agissant sur de faux rapports, il frappe Allie, mais heureusement pour elle, Winter vient à sa rescousse et alerte les gardes en appuyant sur le buzzer. Plus tard, lui et sa cohorte attaquent Joan et tuent son poisson de compagnie. Cela fait que Joan a des flashbacks sur sa jeunesse turbulente et que son père assassine sa mère. Boomer apprend que le gars avec qui elle a parlé au téléphone est préoccupé par le commerce du porno et tente d’attirer Ruby. Allie est agressée sous la douche par Judy, qui s’avère être celle qui a choisi l’argent de Reb pour payer un tueur à gages pour tuer le secrétaire d’État américain, qui a commencé à convaincre les autorités australiennes d’extrader Judy vers les États-Unis. Vera demande à Linda de placer Joan dans un sac à broche, ce qui active le retour du vrai personnage de Joan.Dans la saison 9 de Wentworth, le fait que le vrai personnage de Joan ait refait surface pourrait avoir des conséquences. Reb pourrait découvrir qu’il a vraiment volé son argent et demander également une rétribution à Judy. Allie a été laissé pour mort après avoir poignardé Judy. Son destin peut être montré dans la saison 9.

