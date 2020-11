Revue de la salle de jeux d’Astro – Entrez dans la PS5 (PS5)

C’est un sentiment bizarre d’écrire ma toute première critique de jeu PS5, et je ne peux pas penser à un meilleur titre pour que ce soit Salle de jeux d’Astro, l’expérience de plateforme préinstallée conçue pour mettre en valeur les capacités de la PlayStation 5, notamment le contrôleur DualSense. Mais Salle de jeux d’Astro est bien plus que cela. C’est une célébration de l’histoire PlayStation, allant de la toute première console PlayStation à chaque petit accessoire et périphérique étrange entre les deux. C’est aussi un jeu de plateforme vraiment amusant, ne se sentant jamais «gimmicky» malgré sa nature prévue de montrer plusieurs fonctionnalités uniques spécifiques à la PS5.

Lorsque vous obtenez votre PS5 pour la première fois, vous pourrez configurer le système, vous connecter et commencer immédiatement à jouer Salle de jeux d’Astro. Il est déjà installé et prêt à l’emploi, vous donnant quelque chose à jouer en attendant le téléchargement d’autres titres de lancement. Et c’est une excellente démonstration de ce qui rend la PS5 si spéciale. Vous commencez «à l’intérieur» du système PS5 dans une zone de hub central. En regardant autour de vous, vous remarquerez les massives plaques frontales blanches de la PS5 flanquant la pièce centrale noire incurvée qui constitue le design visuel de la PS5 – seulement vous êtes à l’intérieur.

Des actions comme tirer sur des cordons extensibles sont communiquées à vos mains par le biais du retour haptique et des déclencheurs adaptatifs .

Chacun des Salle de jeux d’Astro quatre mondes sont représentatifs d’une partie de la console PS5, de Cooling Springs à GPU Jungle en passant par le SSD Speedway. Les différents thèmes des zones se démarquent comme des biomes et des environnements très différents, et même dans chacune des quatre sous-sections des niveaux, il y a une quantité notable de variété. Cooling Springs, par exemple, passe d’un environnement de plage ensoleillé à des zones glacées et enneigées, tout autour de l’aspect «refroidissement» de la PS5. Au total, cela prendra environ 3 à 5 heures, avec un peu plus pour décrocher ce Platine. Pour une «démo technique», cependant, c’est un temps d’exécution impressionnant beaucoup plus long que prévu.

Les niveaux sont remplis à ras bord avec des œufs de Pâques PlayStation et des références; bots déguisés en personnages emblématiques de la PlayStation dans des décors emblématiques. Il y a le bot Kratos tatoué en rouge avec un robot Atreus plus petit dans un bateau dans la plage de Cooling Springs. Aloy bot tire son arc quelque part dans GPU Jungle. Vous pouvez également trouver des personnages emblématiques comme Crash Bandicoot et Jak et Daxter, ainsi que d’autres jeux PlayStation de niche comme Vib-ruban. Les découvrir tous définit vraiment ce que signifie partir à la chasse aux œufs de Pâques, et j’ai à peine effleuré la surface avec ce que j’ai mentionné ici.

Examen de la salle de jeux d’Astro – Plus qu’une démo technique

Mais plus qu’une simple visite, à la fois manifeste et subtile, à travers l’histoire PlayStation, Salle de jeux d’Astro est une aventure de plate-forme vraiment formidable, mettant en valeur les capacités uniques du DualSense tout en offrant un jeu compétent et amusant à jouer. Il établit cet équilibre entre servir son objectif de pack-in préinstallé pour les nouveaux propriétaires de PS5, et être réellement amusant et divertissant.

La première chose que vous remarquerez immédiatement est à quoi ressemble tout. Et je veux dire tout. Les petits pas d’Astro changent en fonction de la surface sur laquelle vous marchez, transmettant avec précision la texture et la sensation de tout changement directement dans vos mains. Marcher sur du métal est différent de celui sur du verre, qui sont tous deux différents de passer une journée sur la plage de sable de Cooling Springs.

Mais ce ne sont pas seulement les surfaces sur lesquelles vous marchez. Le niveau de détail et de fidélité dans les haptiques est incroyable, superposant différents sentiments comme attaquer des ennemis et d’autres interactions environnementales en plus de la sensation de la surface sur laquelle vous marchez. Glisser dans une glissière à glace et courir dans des glaçons. Poussant dans une tempête de sable déchaînée. Tout se sent exactement comme il se doit, une expérience tactile qu’un jeu ne m’a jamais offerte auparavant.

Vous sentirez le crépitement des gouttes de pluie via le contrôleur DualSense .

Et lorsque vous prenez en compte les déclencheurs adaptatifs, en ajoutant une tension et un retour relatifs en fonction de ce pour quoi vous les utilisez, la sensation du gameplay atteint un tout autre niveau. Tirer sur un cordon extensible donne l’impression que vous vous attendez à utiliser à la fois les haptiques et la résistance à la gâchette adaptative qui devient de plus en plus dure à mesure que vous tirez. La compression d’un ressort procure la même sensation, et les sons provenant du haut-parleur DualSense pour toutes ces petites choses ajoutent juste un niveau de plus de dimension tactile à l’utilisation de ce contrôleur. (Bien sûr, si vous utilisez des écouteurs, le moteur audio 3D de la PS5 transforme le monde en un véritable parc d’attractions sonore, une toute autre couche d’immersion.)

Et pourtant, pour toutes les petites choses spéciales uniques à la PS5 Salle de jeux d’Astro, on n’a jamais l’impression d’essayer de montrer ces fonctionnalités, à l’exception de quelques parties qui deviennent à la limite du gadget (comme l’utilisation du pavé tactile pour faire glisser et faire rouler une balle autour d’un niveau). Les quatre zones principales se composent de quatre sous-sections plus petites qui alternent entre la plate-forme Astro standard plus standard et une combinaison spécifique pour chaque zone avec une mécanique spéciale. Cooling Springs, par exemple, voit Astro entrer dans une combinaison de grenouille élastique, en utilisant les déclencheurs adaptatifs pour comprimer le ressort et en déplaçant le contrôleur pour viser là où il sautera.

Et tout cela aboutit à… eh bien, je ne vais pas gâcher ça ici. C’est un retour en arrière incroyable pour les fans inconditionnels de PlayStation de longue date qui pourrait être un peu déroutant pour quiconque n’a pas suivi l’histoire de la PlayStation, et un moment qui m’a en fait fait sortir fort quand cela s’est produit. Je recommanderais de regarder Des chambres aux milliards: la révolution PlayStation si vous voulez un bon rafraîchissement.

Chaque zone a un thème différent, tel que SSD Speedway vu ici.

À partir d’une présentation technique, cependant Salle de jeux d’Astro semble simple et « cartoony » en un coup d’œil, il existe un certain nombre d’instances qui mettent vraiment en évidence des fonctionnalités telles que le lancer de rayons et les textures 4K très détaillées. Découvrez la texture à l’intérieur de la façade PS5 sur la place principale du processeur. Remarquez comment la lumière se reflète sur les différents robots. Regardez les textures et les détails extraordinaires sur les nombreux objets de collection du jeu. Bien qu’il ne s’agisse peut-être pas exactement d’un jeu photoréaliste, il bénéficie toujours de la puissance de la PS5 de manière assez incroyable. En mouvement, en particulier lorsqu’elle est prise de concert avec toutes les fonctionnalités du DualSense, c’est une expérience qui ne ressemble à aucune de celles que nous avons encore eues sur consoles.

Revue de la salle de jeux d’Astro – Parfait pour PS5

Bien plus que le DualSense, Salle de jeux d’Astro présente l’occasion idéale de découvrir des fonctionnalités spécifiques à la PS5 comme les cartes d’activité. Bien qu’il s’agisse d’un trophée Platine relativement simple à gagner dans l’ensemble sans aucun type de guide, si jamais je manquais un objet de collection, je pourrais facilement sauter dans les cartes d’activité pour voir ce qui me manquait, regarder une courte vidéo d’indication et charger directement dans le zone où se trouvait l’objet de collection. Tout était instantané aussi. Même à partir d’un démarrage à froid, venant de jouer un peu de Spider-Man: Miles Morales, Je pourrais démarrer Salle de jeux d’Astro et être là où je devais être en quelques secondes.

Vous pouvez supprimer Salle de jeux d’Astro une fois que vous avez terminé (et retéléchargez à tout moment). Ce n’est pas un bloatware qui occupe en permanence un espace précieux sur le SSD relativement petit de la PS5. Mais même avec le Platinum en main (ma première PS5 Plat), j’ai décidé de le garder comme une vitrine brillante de ce que la PS5 et DualSense peuvent faire. Cela ne prend qu’environ 10 Go d’espace SSD, et je vais probablement l’éliminer quelque part au fur et à mesure que les exemples de la technologie PS5 évoluent et s’améliorent, mais c’est une expérience suffisamment solide pour que je serais prêt à payer pour cela. Le fait qu’il s’agisse d’un pack pré-installé sur chaque PS5 et sera probablement la première chose que tout le monde jouera en attendant le téléchargement et l’installation de leurs premiers jeux est un bonus assez incroyable.

Astro's Playroom célèbre 25 ans d'histoire PlayStation .

Salle de jeux d’Astro est la quintessence de la PlayStation 5. C’est le logiciel de base qui lance la prochaine génération de jeux PlayStation. L’équipe ASOBI de Japan Studio aurait pu lui téléphoner avec une poignée de niveaux astucieux pour distraire les joueurs en attendant Miles Morales ou Les âmes du démon à télécharger, mais ils ne l’ont pas fait. Ils ont développé une expérience de plate-forme amusante qui démontre non seulement la PS5, mais célèbre 25 ans d’histoire PlayStation de manière assez spéciale. C’est une vitrine puissante qui honore tout ce qui a conduit au «5» sur PS5, tout en offrant une image assez claire de ce qui rend cette nouvelle génération si spéciale.

Copie de la revue Astro’s Playroom fournie par PlayStation dans le cadre de l’unité de revue PS5. Évalué sur PS5. Pour plus d’informations sur la notation, veuillez lire notre politique de révision.