Éclairage de films d’animation, comment 1917 a été écrit en un seul plan et plus – / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables sur le Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de sketches hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez comment l’éclairage est créé dans les films d’animation grâce au film récent de Netflix Au-dessus de la lune et Pixar Indestructibles 2. De plus, découvrez comment le scénario de 1917 a été écrit pour donner l’impression que le film s’est déroulé en un seul plan. Et enfin, procurez-vous des œufs de Pâques que vous avez peut-être manqués dans le Sherlock Holmes film dérivé Enola Holmes.

Tout d’abord, Insider plonge profondément dans une partie intégrante du processus de production lors de la réalisation d’un film d’animation. Faire un film d’animation prend beaucoup de temps, et l’une des dernières étapes qui donne vraiment vie aux images est l’éclairage. Cela peut être beaucoup plus compliqué que d’éclairer un film d’action en direct, même si les artistes et les animateurs d’éclairage ont beaucoup plus de contrôle, et avec des exemples de Au-dessus de la lune et Indestructibles 2, vous pouvez découvrir pourquoi.

Ensuite, pour Scénario, 1917 L’écrivain Krysty Wilson-Cairns parle du défi d’écrire un film destiné à être perçu et présenté comme s’il s’agissait d’un seul plan continu en temps réel. Il y a un équilibre qui doit être trouvé entre la réalité et le cinéma de style hollywoodien afin que le public ne se sente jamais comme si ce qu’il voit n’est pas authentique, et Wilson-Cairns décompose certains des défis auxquels ils ont été confrontés en essayant de le faire.

Finalement, Enola Holmes est sur Netflix depuis un certain temps maintenant, mais si vous l’avez déjà regardé, il y a une nouvelle raison de revenir en arrière et de lui donner un autre regard. Netflix Film Club a reçu des indices du réalisateur Harry Bradbeer pour vous aider à trouver une variété d’œufs de Pâques dans le film que vous auriez peut-être manqués la première fois. Alors regardez la vidéo et faites des recherches.

Articles sympas sur le Web: