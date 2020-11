Pundit pense que l’ajustement de Mourinho tirera le meilleur parti de Tottenham Ace – .

Photo de Charlotte Wilson / Hors-jeu / Hors-jeu via Getty Images

Owen Hargreaves a fait pencher Gareth Bale pour de grandes choses dans la position de numéro 10 à l’avenir sur la couverture de BT Sport de Ludogorets vs Tottenham (coup d’envoi du 11/05/20 à 17h55).

Le Gallois a occupé le rôle de numéro 10 contre l’équipe biélorusse, et il a semblé impressionner Hargreaves et Glenn Hoddle.

Hoddle a initialement fait valoir que Bale pouvait être un acteur différent dans ce rôle, et Hargreaves ajouterait à cela, affirmant que différent ne signifie pas nécessairement pire.

« Il est plus proche du but et c’est là que vous voulez le voir, et avec Kane, vous savez, Kane peut tomber et il peut entrer dans cet espace », a déclaré Hargreaves.

«Glenn fait valoir un point, ce premier trois est aussi bon que tout, et je suis avec Glenn. Dehors, il doit revenir en arrière, il doit jouer ces grands rôles, mais dans le trou en tant que 10, il pourrait être injouable.

Hargreaves a raison, et Jose Mourinho a été très intelligent en effectuant ce changement.

Nous nous souvenons tous de Bale comme d’un arrière gauche converti pacy qui est devenu l’un des ailiers les plus meurtriers au monde.

Cependant, à l’âge de 31 ans et plusieurs blessures derrière lui, il n’a peut-être plus l’énergie de jouer ce rôle.

Cependant, une chose qui ne l’a pas abandonné est ses prouesses techniques, et le jouer en tant que 10 peut permettre aux Spurs de tirer le meilleur parti de lui.

Bale a la capacité d’être le meilleur joueur des Spurs, après tout, il a remporté deux prix de joueur PFA de l’année dans le passé, mais Mourinho doit le gérer de la bonne manière en s’adaptant à ses compétences.

Il sera certainement intéressant de voir comment les Spurs déploieront Bale dans les semaines à venir.

