Revue de jeu vidéo – Ramiwo

Red Stewart examine Ramiwo pour PC (Steam)…

En jouant Ramiwo, Je me suis malheureusement rappelé un autre titre indépendant appelé Virginie. Comme Ramiwo, il s’est commercialisé comme un simulateur de marche avec un récit profond, mais le résultat final ressemblait plus à un film d’animation trop ambitieux qui a finalement échoué sur le plan thématique et artistique.

Développé par Matto et Bil Deerbuch (je ne sais pas si c’est aussi le nom de son entreprise) et publié par Deerbuch lui-même, Ramiwo offre un peu plus de liberté de jeu que Virginie (et ça m’a énormément énervé beaucoup moins), mais le fait que j’ai été si ouvertement mis au courant de ce dernier n’est pas bon signe. Ramiwo se présente comme un jeu d’exploration fournissant de la « douceur » au cerveau, mais vous constaterez que les deux aspects sont considérablement limités, ce qui rend le jeu difficile à vendre. C’est la réponse courte – si vous voulez que la suite soit longue.

En commençant par l’histoire, je peux rapidement dire qu’il n’y en a pas. Vous jouez comme un cube flottant qui n’a pas de caractéristiques (une exception: lorsque vous déplacez la caméra à l’intérieur, vous pouvez observer un tas d’images animées rectangulaires comme si vous regardiez plusieurs écrans de télévision). Peut-être que Deerbuch voulait que ce soit un conte plus subtil raconté par les bruits de fond et les images devant vous, mais s’il y en avait je ne pourrais pas le discerner.

Cette imagerie constitue les nombreux paramètres. Ramiwo est un jeu intéressant en ce qu’il se déroule sur une planète en forme de cube divisée en 96 mondes différents (16 de chaque côté, 6 côtés au total). Je dis intéressant parce que l’idée de voyager à travers des environnements différents pour atteindre un objectif final est l’excuse parfaite pour s’engager dans une orgie visuelle, et Deerbuch fait exactement cela. Alors que chaque face des «dés» présente un motif spécifique pour les mini-zones à suivre (industriel, jungle, eau, etc…), les régions elles-mêmes sont conçues de manière unique et individuelle. Vous verrez une géométrie maladroite ressemblant aux descriptions labyrinthiques d’un roman de Lovecraft; la matière et les masses se déplacent de manière folle, mais distinctement contrôlée; les zones humides regorgent de plantes et de totems étranges, et de paysages urbanistiques tirés d’un avenir post-apocalyptique parmi tant d’autres. En particulier, j’ai aimé les teintes luminescentes que certains endroits avaient basées sur la façon dont le soleil de cette terre particulière brillait (allant du jaune ordinaire au violet même!).

L’imagination de Deerbuch est à point, et je me suis demandé s’il avait été influencé du tout par Italo Calvino. Villes invisibles, qui portait sur une série d’environnements burghal différents tels que décrits par un spectateur objectif.

Malheureusement, toute cette créativité est entravée par le style artistique bizarre devant vous. C’est comme si Deerbuch optait pour des graphismes photoréalistes (quelque chose que les studios indépendants sont capables de réaliser grâce aux progrès de la technologie de conception grand public), a réalisé à mi-chemin qu’il n’aurait pas l’argent pour rendre pleinement sa vision, puis l’a rapidement déclassé pour essayer et ressembler Minecraft, pour se rendre compte qu’il n’avait pas non plus le budget pour CELA, puis a commencé à le ramener à son intention initiale pour abandonner à mi-parcours. Ce que je veux dire par là, c’est que si les pièces environnementales n’ont pas l’air de dessins animés, elles manquent de bonne texture, ce qui les fait ressembler à des modèles de polygones déplacés de l’époque PS2. Si c’était toujours son souhait d’être abstrait, je ne vois pas l’effort parce que chaque solide Ramiwo me semble comme s’il avait été tiré d’un modèle générique et pré-conçu dans un ancien moteur de jeu et mis au hasard au jeu sans beaucoup de savoir-faire.

Pour aggraver les choses, il y a quelques problèmes graphiques. Tout d’abord, j’ai remarqué une touche de texture pendant les moments où je traversais un endroit ou un autre. Deuxièmement, et le plus impardonnable, c’est que le jeu n’est pas bien optimisé. Toutes les minutes, voire toutes les demi-minutes, l’écran devient blanc ou gris pendant quelques secondes avant de revenir à la normale. Cela est devenu vraiment gênant, surtout pour un titre qui repose son attrait sur les visuels devant vous.

Le son est une autre catégorie décevante. Il n’y a pas de voix, et la musique est littéralement juste un instrument à cordes unique jouant une pièce solo en répétition. Parfois, il est modifié par le monde dans lequel vous vous trouvez, mais pour la plupart, il reste constant. C’est un son paisible (qui est l’accompagnement parfait d’une simulation de marche), et le musicien derrière est clairement talentueux, mais compte tenu de la façon loufoque que certains de ces endroits pourraient être, j’ai senti que le manque de mélodies diverses était une occasion manquée.

Le pire contrevenant, cependant, doit être le SFX. Je ne sais pas quel était le but de Deerbuch ici, mais si cela devait être incroyablement surréaliste, il l’a fait. Vous entendrez une variété des bruits les plus aléatoires auxquels vous pourriez penser, notamment: grattage de crayon, coupe de scie, éclaboussures de bulles, bourdonnement étrange et même un bébé flippant roucoulant parmi une pléthore d’autres. Parfois, ils ont du sens en s’adaptant au terrain dans lequel vous vous trouvez, comme le bruit d’une cascade à proximité d’un plan d’eau en mouvement ou d’un cochon qui renifle lorsque vous êtes dans une ferme, mais pour la plupart, c’est si décousu, comme s’il a été jeté à la dernière minute.

La conception du jeu elle-même a aussi des défauts. En tant que simulateur de marche, l’objectif de Ramiwo est de découvrir avec succès tous les mondes adjacents. Par-dessus tout, une simulation de marche doit être amusante à explorer – si vous voulez limiter le gameplay de quelqu’un à se balader sur une carte en itinérance gratuite, vous devez lui donner la possibilité de le faire sans contrainte (déraisonnable). Et étant donné le concept de près de 100 avions à visiter, vous pensez Ramiwo conviendrait au projet de loi.

Chaque endroit que vous entrez possède quatre points d’entrée qui le relient aux autres places à proximité, ces «portails» (si vous voulez) marqués de gravures graffiti qui ressemblent esthétiquement aux dessins de Antichambre (sur une note latérale, un style d’art au pochoir aurait été parfait pour ce titre). Le problème est que l’espace qui vous est donné pour parcourir ces entrées est si petit que vous n’êtes vraiment pas en mesure d’apprécier la géographie. Vous voulez regarder de plus près ce monolithe devant vous? Que diriez-vous de cette flore polychrome de l’autre côté? Non, faites un pas de trop et vous êtes téléporté vers un autre lieu. Et étant donné qu’on ne vous donne pas de ligne de démarcation visible indiquant la zone de distorsion de ces glyphes rayonnants, vous constaterez que cela vous arrivera très fréquemment. Pourquoi Deerbuch n’a pas pensé à étendre la zone d’examen par les joueurs alors qu’il mettait beaucoup de temps à concevoir ces designs complexes et colorés n’a aucun sens (à moins qu’il ne veuille pas que les joueurs remarquent la mauvaise texture de la plupart de ces surfaces).

Donc finalement, Ramiwo était une grande occasion manquée. Deerbuch aurait pu nous donner une version art et essai d’un Rick et Morty épisode – un voyage relaxant à travers une série de dimensions démiurgiques, mais au lieu de cela, nous avons obtenu une adaptation du jeu vidéo d’un pauvre homme de Sliders. La pire infraction est que vous ne pouvez même pas faire de pause – appuyer sur le bouton d’échappement vous frappe avec un « game over », ce qui signifie que vous devez le battre une seule fois.

Mais ce n’est pas comme si ça vous prendrait longtemps. j’ai complété Ramiwo en environ une heure et demie, et à un prix demandé de 5,00 $, cela ne le qualifie pas selon mon ratio de 1h30 de gameplay. J’aimerais pouvoir dire que l’excursion kaléidoscopique en vaut la peine, mais avec des mouvements restreints, un bug flash ennuyeux et une conception graphique à moitié cuite, ce n’est pas le cas. Si vous voulez vraiment tuer une heure et demie lors d’un voyage acide avec cela, obtenez-le en vente.

Avantages:

+ Conception de niveau imaginative

Les inconvénients:

– Attaches graphiques

– Texturation défectueuse

– Effets sonores insensés

– Itinérance limitée

Score – 4/10

Red Stewart