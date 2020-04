Universal a le droit de faire des films Lego pour les 5 prochaines années – Africadaidly

Universal a signé un contrat de cinq ans pour abriter les prochains films de la série de films « Lego », selon Heat Vision.

Comme indiqué pour la première fois en décembre, le pacte Warners avec Lego a expiré l’année dernière, ce qui a permis à Universal de conclure un accord avec le géant du jouet sur la franchise de films.

« Le système Lego en jeu donne aux gens la possibilité de construire des mondes et de créer des histoires qu’ils portent à chaque étape de leur vie », a déclaré la présidente d’Universal, Donna Langley, qui a fait l’annonce jeudi avec Jill Wilfert, responsable du divertissement chez Lego. «S’associer à une marque aussi emblématique qui reste pertinente et en constante évolution permet la créativité dans la narration. Nous sommes ravis de commencer à construire le prochain chapitre des films Lego avec Jill et l’équipe Lego alors qu’ils continuent d’inspirer la curiosité et l’innovation. «

»Wilfert a ajouté:« L’engagement d’Universal dans la narration unique de voix diverses fait du studio le partenaire idéal alors que le groupe Lego entre dans cette nouvelle phase de la réalisation de films. Donna et toute l’équipe Universal apportent un sentiment d’émerveillement et d’imagination que nous partageons, et nous avons hâte de concrétiser notre vision commune. «

Wilfert servira de producteur sur tous les projets Lego développés et publiés par Universal, tandis que Dan Lin de Rideback – qui a produit toutes les précédentes fonctionnalités Lego – et Jonathan Eirich produiront aux côtés de Wilfert sur la prochaine fonctionnalité inspirée de Lego.