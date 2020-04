Découvrez les dernières sorties de jeux vidéo du 21 au 27 avril

Toujours en quarantaine, comme le monde qui nous entoure veut tout rouvrir, nous avons plus de sorties de jeux vidéo pour vous. Un certain nombre d’entre eux sont des jeux qui ont déjà été rendus publics et trouvent maintenant de nouveaux foyers sur d’autres consoles. Vous pouvez consulter la liste complète des jeux ci-dessous, choisir judicieusement vos titres et comme toujours; s’amuser! Aussi, restez en sécurité!

Sorties de jeux vidéo pour le 21 avril

Rage brutale (XB1)

L’aide viendra demain (PS4, Switch, XB1)

Obéis-moi (PS4)

Wonder Blade (PS4)

22 avril

ITTA (Commutateur)

TaniNani (Commutateur)

Sorties de jeux vidéo pour le 23 avril

As du multivers (PS4)

Lignes brisées (Commutateur)

Code: Réalisez ~ Bénédictions futures ~ (Commutateur)

Endommagé en transit (Commutateur)

Légende de l’e-sport (Commutateur)

Accrochez les rois (Commutateur)

Little Busters! Édition convertie (Commutateur)

MotoGP 20 (PS4, Switch, XB1)

PICROSS S4 (Commutateur)

SmileBASIC 4 (Commutateur)

Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Réhydraté (PC, PS4, commutateur, XB1)

Sunless Sea: Zubmariner Edition (Commutateur)

Yumeutsutsu Re: Après (Commutateur)

Yumeutsutsu Re: Master (Commutateur)

Sorties de jeux vidéo pour le 24 avril

Archaica: le chemin de la lumière (Commutateur)

Azure Striker Gunvolt: Striker Pack (PS4)

Débiteur (Commutateur)

Livrez-nous la lune (PS4)

Service de garde (PS4, Switch)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road To Boruto (PC, PS4, commutateur, XB1)

Prédateur: terrains de chasse (PS4)

Spuds dénichés (PS4)

Trials of Mana (PS, PS4, commutateur)

Divulgation: Toutes les sorties de jeux vidéo répertoriées dans cet article ont été faites par courtoisie envers vous, le lecteur, afin que vous sachiez ce qui est sorti cette semaine. Bleeding Cool n’a été payé pour publier aucun de ces titres par aucun des développeurs, éditeurs ou distributeurs pour répertorier ces jeux. Ces informations ont été collectées sur plusieurs sites Web un jour ou deux avant la publication effective. Nous ne sommes pas responsables des sociétés qui ne publient pas de titres, qui ne retirent pas de contenu à la dernière minute, ou de tout autre manquement à sortir le jeu à la date indiquée ci-dessus. Nous avons fait de notre mieux pour rechercher et vous apporter les informations les plus récentes dont nous disposons grâce à de multiples ressources en ligne. Ce qui a été fait simplement pour vous tenir informé de la date de publication du contenu et du moment où vous pouvez l’acheter si vous le souhaitez.

