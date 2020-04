Revisiter la JEUNE JUSTICE DE PETER DAVID avec l’écrivain lui-même

Crédit: DC



Avant la série animée culte de Cartoon Network et DC Universe … avant la relance de Wonder Comics par Brian Michael Bendis … est venu le titre DC Comics de Peter David et Todd Nauck Jeune justice.

Ces jeunes héros, pas tout à fait prêts pour la Ligue de justice (ou même le Teen Titans, d’ailleurs), a commencé avec le trio de Superboy, Robin et Impulse. Très rapidement cependant, l’équipe a grandi avec des artistes comme Wonder Girl, Arrowette et Secret. Dans certains wase reprenant l’idée des Teen Titans originaux en tant que héros de deuxième génération mais avec une touche, Jeune justice se démarqua alors sur les étagères – gagnant même un prix Eisner – et a été relancé à nouveau pour se démarquer aujourd’hui.

Avec plus de temps que jamais pour revisiter les séries de bandes dessinées préférées et renouer avec ceux qui les ont réalisées, Newsarama a appelé Peter David pour faire un voyage dans le passé et dans le monde de Jeune justice. L’écrivain a expliqué comment il avait intégré le concept après son démarrage, son raisonnement derrière l’ajout de personnages féminins à la liste, et était entré dans des moments mémorables tels qu’Arrowette quittant l’équipe et Wonder Girl étant élue leader.

Newsarama: Peter, qu’est-ce qui vous a poussé à créer ce titre? Comment as-tu sauté à bord?

Crédits: Peter David



Peter David: Je ne l’ai pas créé. Encore une fois, comme avec Super Girl, il a été offert à un autre écrivain: celui qui a écrit l’histoire qui a introduit Secret, Todd Dezago. Mais il n’était pas intéressé à faire la série en cours, et je suppose que DC m’a vu comme le gars de choix pour les séries que les autres ne veulent pas écrire. Venez y penser, c’est comme ça que j’ai commencé le concert L’incroyable Hulk aussi. Je suppose que c’est bien d’être le deuxième ou le dernier choix de tout le monde.

Nrama: Tant qu’ils vous appellent, non?

Une fois à bord, comment avez-vous choisi la composition de l’équipe?

David: La liste d’origine a été sélectionnée pour moi. Ça allait être appelé Jeune justice et mettant en vedette Robin, Superboy et Impulse.

Le problème, c’est que j’ai rapidement découvert que j’avais des problèmes avec les garçons, ce qui est étrange étant donné que j’ai moi-même passé des années à être un adolescent. Mais le fait était que, en tant qu’adulte, j’étais beaucoup plus habituée à traiter avec des adolescentes, car j’avais trois (maintenant quatre) filles.

Crédit: DC



Donc, au quatrième numéro, j’ai introduit trois femmes dans le livre: j’ai ramené Secret (ce qui était naturel) et j’ai inclus Arrowette et Wonder Girl. C’est à ce moment-là que la série a vraiment décollé, car j’ai trouvé beaucoup plus facile de m’identifier aux garçons lorsque je les représentais à travers les yeux des filles.

Nrama: L’une de mes choses préférées à propos de votre course est de voir comment les personnages sont progressivement devenus leurs propres super-héros. J’ai particulièrement apprécié de voir Cassie passer de cette fille timide à un leader – devenant plus tard le leader des Teen Titans. Qu’est-ce qui est entré dans ce développement?

David: En fait, le crédit est dû: son rôle de leader a été la décision des fans, pas la mienne.

Nous avons eu l’élection et ensuite invité les fans à voter pour le leader, et par une marge assez étroite, ils ont choisi Wonder Girl. C’est pourquoi j’ai dû mettre fin au vote sur un cliffhanger; Quand j’ai fini de l’écrire, je ne savais pas qui les fans allaient installer en tant que chef d’équipe. Il a fallu quelques mois pour régler ce problème.

Nrama: Selon vous, quel personnage a le plus grandi durant son passage dans l’équipe?

Crédit: DC



David: Probablement un lien entre Wonder Girl et Secret. Wonder Girl a commencé en tant que fan girl adorant les héros et est devenue la porte-parole et la leader des adolescents. Le secret était cette waif morte qui est lentement devenue totalement diabolique, était prête à détruire le monde, a été dissipée et a été ramenée à la vie.

Nrama: Les héros prennent rarement leur retraite ou au moins restent à la retraite, qu’est-ce qui a amené Arrowette à suspendre son arc et sa flèche? Pourquoi pensez-vous qu’il est important de voir les héros suivre leur retraite?

David: J’ai d’abord développé l’histoire « Unstrung », puis j’ai réalisé que lorsque je l’avais cassée et tiré la flèche, elle avait franchi une ligne. J’avais deux choix: soit changer d’avis pour qu’elle ne le fasse pas, soit lui faire faire et ensuite gérer les conséquences.

Crédit: DC



J’ai fini par m’asseoir avec les éditeurs de l’époque, Paul Levitz et Mike Carlin et j’ai dit: « Et si nous décidions de la quitter? Puis-je le faire? Il suffit de retirer Arrowette du tableau et de le faire coller? son dos dans trois mois? » Mike haussa les épaules et dit: « Un archer de moins dans la DCU. Je n’ai aucun problème avec ça. »

Les fans étaient sûrs qu’Arrowette reviendrait, mais à la place, Cissie était restée un personnage actif dans le livre, mais pas en tant que super-héros. L’un des thèmes courants du livre était qu’ils n’étaient pas définis par leurs costumes; Cissie l’a prouvé.

Crédit: DC



Nrama: Ce titre a également développé la dynamique emblématique entre Bart, Cassie, Conner et Tim – qu’est-ce qui a contribué à créer cette amitié?

David: Il est en quelque sorte né des histoires et des situations dans lesquelles ils se trouvaient. Tout d’abord, Jeune justice était tout au sujet de la caractérisation. Ils avaient tous des points de vue très spécifiques, et parfois ils ont fusionné et parfois ils se sont affrontés, ce qui est exactement le cas des adolescents. La question du camping était très importante; c’était la première fois que tout le groupe pouvait se détendre les uns avec les autres et en apprendre davantage sur chacun d’eux.

Crédit: DC



Nrama: Que pensez-vous de la relance du titre pour la ligne Wonder Comics? Avez-vous lu la prise de Brian Michael Bendis?

David: J’ai. Ce n’est pas mal. Ce n’est pas mon opinion, mais ça va. C’est formidable de voir le titre revenir en action.

Nrama: Aimeriez-vous revenir un jour sur ces personnages?

David: Mis à part la série animée, il est peu probable car je suis un gars exclusivement Marvel maintenant.