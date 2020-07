RÉVÉLÉ!!! Une bande audio qui fuit révèle qu’Amber Heard a mentalement et physiquement TORTURÉ Johnny Depp pendant leur relation !!!

Johnny Depp a enfin découvert la vérité sur la réalité de son divorce. Oui, c’est lui qui a été torturé mentalement et physiquement par son ex-femme Amber Heard.

Plus tôt, tout le monde sait qu’Amber Heard a été torturée par la star de la série caribéenne Johnny Depp. Cependant, la réalité est révélée et Depp est victime de torture. Ces types d’incidents brutaux sont la pire partie de toute relation.

Johnny Depp est populaire pour le film Pirates des Caraïbes et il a joué le rôle principal de Pirate. Tout le monde connaît son travail formidable et seulement grâce à lui, les fans sourient et rient après avoir regardé le film. D’un autre côté, Amber Heard est connue comme ambassadrice des droits des femmes et championne des droits humains. C’est très désastreux en tant qu’ambassadrice des droits des femmes, elle a abusé de son mari.

Comment Johnny Depp a-t-il clarifié la réalité?

Récemment, une cassette a été mise au jour dans laquelle se déroulait une séance de thérapie de Johnny et Amber. Dans cette cassette, Amber avoue qu’elle frappe physiquement et abuse de Johnny Depp.

De nos jours, nous pouvons clairement voir son visage dans les interviews montrant comment il essaie de cacher ses sentiments, sa douleur et ses difficultés. Dans cette cassette, Amber horrifie encore Johnny en disant, il est possible qu’elle le frappe à nouveau.

Quand ont-ils divorcé?

Johnny Depp et Amber Heard ont divorcé en août 2016. Mais, selon une rumeur, Johnny Depp maltraitait Amber Heard et torturait physiquement et mentalement. Cette fausse nouvelle a rendu sa vie difficile et il a également perdu sa part dans Pirates des Caraïbes en tant que Jack Sparrow.

Johnny a traversé une période difficile et personne n’était avec lui. Même ses fans en doutaient. Personne ne pense vraiment que cette star qui a fait rire tout le monde était si malheureuse de l’intérieur et confrontée à ce type de situations.