L’entreprise Apple vient de lancer récemment une nouvelle fonctionnalité liée à la santé physique des hommes à travers son Apple Watch. Cet appareil, par son système performant peut détecter les mouvements de nos mains et peut nous servir à nous maintenir en bonne santé.

Apple annonce de nouvelles fonctionnalités de santé

Le lundi 22 juin 2020, au cours de l’Apple Worldwide Developers Conference (WWDC), le salon annuel organisé par Apple, l’entreprise multinationale américaine a annoncé les nouveautés de ses différents systèmes d’exploitation y compris la nouvelle fonctionnalité qui permet à l’appareil de détecter lorsque vous vous lavez les mains. Jeff Williams, le Chief Operating Officer d’Apple a affirmé que : « L’influence positive de l’Apple Watch sur la vie de nos clientes et clients nous enthousiasme et nous motive. Nous sommes ravis de leur proposer ces nouveaux outils utiles pour le suivi de leur santé, de leur forme et de leur bien-être ». Il a rajouté que : « watchOS 7 regroupe des fonctions de suivi du sommeil, de détection automatique du lavage des mains, ainsi que de nouveaux types d’entraînement, et propose une toute nouvelle manière de rechercher et d’utiliser les cadrans, permettant ainsi à nos utilisateurs de se maintenir en forme, en bonne santé et de rester en contact avec leurs proches. »

Apple Watch Handwashing Detection Has Been in the Works Since Long Before COVID-19 #applenews https://t.co/3MmYMBYIaZ — iDrop News (@iDropNews) June 30, 2020

L’Apple Watch contribue à des fins sanitaires

En effet, l’Apple Watch est en ce moment en mesure de détecter les mouvements de vos mains. Plus précisément, l’appareil peut contrôler le lavage de vos mains. Cette fonctionnalité, baptisée « Handwashing » est très utile surtout en plein crise sanitaire. Elle pourrait servir de rappel et de prévention pour mieux gérer le quotidien des utilisateurs pour prévenir contre le coronavirus. Alors que la pandémie de covid-19 ne cesse de se propager dans le monde entier, Apple fournit de l’aide par son smartwatch pour limiter et lutter contre cette épidémie.