Restez en forme avec le Ramadan Mubarak Challenge

Promoseven Sports Marketing, en partenariat avec le Dubai Sports Council, et Mai Dubai – le partenaire d’hydratation, a lancé une toute nouvelle course virtuelle pour encourager l’exercice et une compétition amicale ce Ramadan.

Le Ramadan Mubarak Challenge est un événement de course à pied ouvert pour tous les âges avec trois distances de course au choix – 10 km, 5 km et 2,5 km.

Se déroulant le vendredi 15 mai et le vendredi 22 mai, les participants ont 24 heures pour terminer la course tout en respectant les paramètres de distanciation sociale mis en place. Et pour que tout le monde reste hydraté pendant le défi, tous les coureurs inscrits recevront gratuitement une bouteille d’eau alcaline zéro sodium de 16 litres livrée à leur domicile.

Jason English, PDG de CG Holdings, a déclaré: «Dans un monde qui a changé en un clin d’œil, Al Laith est fier de soutenir l’initiative Ramadan Mubarak Challenge et d’encourager toutes les entreprises et les communautés à rester actives et en bonne santé pendant cette période. Prenez votre téléphone, enfilez vos chaussures de course et amusez-vous! »

Pour seulement 25 AED, les coureurs peuvent rivaliser avec leurs amis, leur famille et d’autres participants en ligne, créant une rivalité amicale. Et pour encourager toute la famille à s’impliquer, les organisateurs proposent l’entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans à chaque inscription.

Une fois les deux épreuves terminées, les résultats seront combinés et les trois premiers gagnants de chaque catégorie recevront une médaille et des trophées – tous les participants recevront un certificat de participation.

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations sur le Défi Ramadan Moubarak, veuillez visiter: www.hopasports.com

