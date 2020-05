Riverdale Saison 4 – Revoir la fin

– Publicité –



Mises à jour de Riverdale Saison 4: Riverdale est une série populaire de films pour adolescents qui est produite par Warner Bros, Television et CBS Television Studio, en association avec Berlanti Productions et Archie Comics. Il a lancé sa première saison le 26 janvier 2017 sur CW. La série qui a été tournée à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ces séries ont 4 saisons. Cette série a également eu une série complémentaire The Chilling Adventures Of Sabrina et une série dérivée – Katy Keene.

Riverdale Saison 4 avis

L’histoire tourne autour de la vie d’Archie Andrews qui appartient à une petite ville de Riverdale. Il montre comment toutes les choses semblent parfaites et lumineuses alors qu’elles ne le sont pas réellement. De plus, tout dans l’histoire change après la mort de Jason Blossom au lac Sweetwater. Plus loin dans l’histoire, alors que d’autres enquêtent sur le meurtre de Jason, l’histoire montre Archie et ses amis-Betty, Veronica et Jughead.

Riverdale Season 4 Story Detail

Cette histoire est maintenant une version sombre et tordue des bandes dessinées d’Archie. En outre, cette ville est maintenant une grande attraction pour les criminels et les seigneurs de la drogue qui étaient autrefois une ville très douce et paisible.

L’émission, populaire parmi les gens, a remporté de nombreuses nominations et récompenses comme, Lili Reinhart a remporté le Teen Choice Award pour Choice Drama TV Actress en 2017, 2018 et 2019. En outre, Cole Sprouse a remporté le Teen Choice Award pour Choice Drama TV Actor en 2017, 2018 et 2019. Kid’s Choice Award pour la série télévisée préférée en 2019 et le People’s Choice Award pour la série dramatique de 2018.

Riverdale Saison 4 Terrain

La saison 4 de l’émission qui a récemment été diffusée, devrait avoir plus d’épisodes, mais elle a été interrompue en raison du coronavirus. Dans l’émission, on ne sait pas encore qui a fait les enregistrements pour menacer la ville. Même si, M. Honey est soupçonné d’avoir fait cela. Le public a également vu que M. Honey a été battu et que les gens ont laissé son corps, tout le monde se demandant ce qui devrait être fait ensuite dans le fantasme de Jughead, puis ils l’ont enterré à Forest.

Il est démontré qu’en réalité, M. Honey a rendu la vie des étudiants de Riverdale encore plus douloureuse en annulant le bal. Et puis M. Honey est menacé par les parents après que Betty et le gang aient dit tout cela à leurs parents.

De plus, Honey menace également par une autre bande vidéo en filmant la façade de Riverdale également des heures de tournage prolongé de toutes les pièces de l’intérieur. Néanmoins, Honey ne semble pas être une personne agréable à la fin. Comme il offre une bourse complète aux étudiants à faible revenu, augmentant ainsi le PIB. Fait intéressant, il n’a permis à aucun des étudiants de mourir sous sa supervision. A également écrit une lettre de recommandation à l’Université de l’Iowa pour Jughead.

Le gang dissimule la mort de Honey et Reggie dans le fantasme de Jughead. Smith – Copper a une autre cassette à leur porte qui montre ce que Jughead reconnaît comme une cabine où le shérif Minetta est tué par Hermione et le meilleur de cela, lui et Betty y atterrissent immédiatement sans perdre de temps.

Il y a un matelas nu, la cabine est une poubelle, un drap en lambeaux et un projecteur sans film. De plus, il y avait une télévision et un magnétoscope prêts à jouer et c’était une autre récréation. Néanmoins, c’était Jughead et un gang, ligoté M. Honey, a entouré la raclée car ils l’ont tué.

Tout cela montre que la saison 5 va être encore plus sombre et plus désordonnée. Ce ne sera pas facile pour les étudiants.

