Lucifer Saison 5: Date de sortie prévue [ CAST], Tracé et autres détails

– Publicité –



Mises à jour de la saison 5 de Lucifer: L’été 2020, Lucifer revient avec sa cinquième saison sur Netflix. Mais le plus triste est qu’aucune date de sortie officielle n’est encore annoncée.

Que pouvons-nous attendre de la prochaine saison de la série et quels sont les titres des épisodes et le calendrier de production? Quelles sont les chances de la sixième saison de la série?

Beaucoup d’entre vous savent peut-être que Lucifer est le dernier spectacle de renaissance sur la plate-forme de streaming. Après l’annulation par FOX des trois saisons de l’année précédente, Netflix a repris le show. Il y a eu une énorme campagne de fans pour sauver la série.

Lucifer Saison 5: Date de sortie

– Publicité –

Au début de l’année 2019, les saisons précédentes de la série ont été ajoutées sur Netflix. Toutes les saisons de la série ne sont pas disponibles sur Netflix dans toutes les régions du monde. la quatrième saison de la série sortie sur Netflix le 8 maie l’année dernière.

La production de la cinquième saison de la série a été arrêtée en raison de la pandémie de coronavirus en cours et la première partie de la série est prête à être publiée. La quatrième saison de l’émission a reçu de merveilleuses réactions depuis son arrivée. Pour la première partie de la cinquième saison de l’émission, aucune date de sortie n’a été annoncée pour l’instant. La série ne sera pas publiée le 8 mai 2020, comme le suggèrent certains messages sur les réseaux sociaux.

La déclaration donnée par Netflix dit « Nous sommes ravis que les fans de Lucifer du monde entier aient adopté cette série sur Netflix, et nous avons hâte de leur donner la grande finition qu’ils attendaient tous. » Le casting de l’émission a réagi à la sortie de la cinquième saison de l’émission. Ildy Modrovich a déclaré « Whoop Whoop!!!! La saison 5 arrive !!! Merci à notre belle famille Luci pour tout votre amour et votre soutien !! Et à @LuciferNetflix pour être les meilleurs partenaires JAMAIS !! C’est notre dernière saison, donc nous prévoyons d’en faire COMPTER !! «

Joe Henderson a dit «Les fans nous ont ramenés à la vie. Maintenant, nous arrivons à terminer notre histoire selon nos conditions. J’ai hâte de voir ce qui vous attend! « Tom Ellis a dit «Eh bien, regardez ce qui s’est passé! Une 5e et dernière saison de #Lucifer arrive sur @LuciferNetflix merci à vous tous les #lucifans fidèles d’avoir regardé… maintenant terminons cette chose correctement »

– Publicité –