Respawn ouvre un studio à Vancouver pour se concentrer sur Apex Legends

Même si la nouvelle qu’aucune nouvelle Chute des Titans le jeu est en cours de développement en ce moment est une déception, ce n’est certainement pas une fatalité avec le développeur Respawn. Le petit moteur du studio qui pourrait Apex Legends est toujours très populaire et continue d’être l’objectif de l’équipe pour l’avenir. Cela a été encore plus cimenté aujourd’hui dans les nouvelles rapportées par GameIndustry.Biz, à Vancouver, en Colombie-Britannique, est le siège d’un nouveau studio pour Respawn, qui se concentrera uniquement sur son jeu de tir en équipe royale. Ce nouveau site bénéficiera du leadership du chef des opérations Henry Lee et du directeur de l’équipe Steven Ferreira, en plus de Apex Legends directeur du jeu Chad Grenier. « Vancouver regorge de personnes talentueuses dans l’industrie des jeux, donc il y avait un accord naturel avec Steven qui se joignait à son équipe principale et établissait vraiment cette fondation », a déclaré Lee à GI.Biz.

L’éditeur EA héberge déjà un campus à Vancouver, où des jeux tels que Star Wars Battlefront II, le FIFA série et NHL des jeux de franchise sont développés. Selon Lee, l’équipe Respawn travaillait déjà à partir de Vancouver lors de l’embauche interne. L’équipe se tourne maintenant vers l’embauche externe et prévoit d’amener jusqu’à 80 personnes supplémentaires sur le campus. En ce qui concerne l’embauche, Ferreira a déclaré: «Plutôt que d’énumérer ce que nous voulons faire et donc les rôles dont nous avons besoin, nous avons commencé par: nous savons que nous voulons construire Sommet, et Sommet a une énorme opportunité d’évoluer dans le futur, étant un jeu de service en direct. Et donc nous avons commencé avec qui était passionné par la fabrication Sommet, et nous avons construit une équipe autour de personnes fortes, par opposition à un plan de projet sur lequel vous commenceriez conventionnellement un projet. »

Cette décision semble donner un peu de répit à l’équipe de Respawn basée en Californie, qui a travaillé sur plusieurs projets tout en gérant le succès surprise de Apex Legends. Le PDG Dusty Welch a laissé entendre que l’expansion permettra à l’équipe d’origine de travailler sur d’autres potentiels, nonChute des Titans projets, en disant: «Nous aimons barboter», dit-il. « Vince [Zampella] aime se plonger dans toutes sortes de projets. Son goût pour la création de jeux ne se limite pas aux tireurs. Mais regardez, vous avez Guerres des étoiles là-bas – c’est une énorme passion pour Vince et moi – et nous aimons toutes sortes de jeux différents, et nous continuerons à réfléchir aux moyens de nous développer. Mais en ce moment, au moins pour notre équipe ici [in Vancouver], Sommet est un objectif énorme et une grande opportunité. «

Nous savons déjà que Star Wars Jedi: Fallen Order n’est que le début d’une nouvelle franchise, donc il y a une équipe chez Respawn dédiée au prochain projet de cette série, et Respawn ne veut pas être classé comme un développeur de tir à la première personne.

C’est purement de la spéculation de ma part, mais une partie de cette expansion pourrait conduire à une version de Apex Legends venir sur PlayStation 5 dans une veine similaire à la façon dont Epic vient d’annoncer que Fortnite viendra sur la nouvelle console comme titre de lancement. Activision’s Call of Duty Warzone est également à la tête de la prochaine génération à un moment donné. Les jeux gratuits qui arrivent sur un nouveau matériel ont beaucoup de sens et sont bons pour renforcer les premières bases de consommateurs sur de nouveaux systèmes, mais pour l’instant, nous n’aurons qu’à attendre et voir ce qui vient de Respawn Vancouver.

[Source: GI.Biz]