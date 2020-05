Le prochain film Netflix d’Adam Sandler est Hustle, à propos d’un éclaireur de basket-ball

Adam Sandler a signé pour son prochain film pour Netflix. La star sera ensuite dans un film intitulé Bousculer, sur un éclaireur de basket-ball. Sandler produira avec sa société de production Happy Madison, avec LeBron James et sa société de production Springhill Entertainment. Taylor Materne et Will Fetters a écrit le script, et Jeremiah Zagar (Nous les animaux) dirigera. Adam Sandler a récemment signé un autre accord avec le service de streaming il y a quelques mois pour quatre autres films en exclusivité sur Netflix. Ce devrait être le premier film de ce nouvel accord prolongé. La nouvelle a été rapportée par Deadline.

Les films Netflix d’Adam Sandler ont des degrés de qualité variables

Hustle « se concentre sur un éclaireur américain de basket-ball qui est injustement congédié après avoir découvert un joueur unique à l’étranger. Le scout décide de l’emmener aux États-Unis pour prouver qu’ils ont tous les deux ce qu’il faut pour réussir dans la NBA. » Cela ressemble beaucoup à la Albert Brooks film de baseball Le scout pour moi, celui où il découvre Brendon Fraser et l’amène à la Major League Baseball. Aussi: pourquoi un éclaireur serait-il licencié pour avoir trouvé du talent? Cela n’a pas beaucoup de sens. Les gens ne regardent pas ces films pour des raisons logiques, cependant.

C’est un peu triste de voir Adam Sandler revenir à ces types de films, cependant, après le succès et les distinctions qu’il a reçus pour Gemmes non coupées l’année dernière. Il a prouvé une fois de plus qu’il peut se débrouiller dans des rôles dramatiques et n’est pas seulement le gars comique loufoque. Mais, il a dit que s’il n’obtenait pas cette nomination aux Oscars, c’est ce qui se passerait. Eh bien, tous ces films Sandler Netflix n’ont pas été terribles, mais ils ne sont certainement pas très bons. Espérons que celui-ci inversera cette tendance. Cherchez-le l’année prochaine.

