TAYLOR & DI NICUOLO Dites SEPT SECRETS pour BOOM!

Crédits: BOOM! Studios



Crédits: BOOM! Studios



DCeased écrivain Tom Taylor et Power Rangers l’artiste Daniele di Nicuolo s’est associé pour créer une nouvelle série, Sept secrets pour BOOM! Studios.

Sept secrets raconte l’histoire de ce qui se passe lorsque sept secrets impensables – des connaissances cachées aux armes apocalyptiques – sont rendus publics.

Ces secrets – cachés par un groupe connu sous le nom de « l’Ordre » sont si bouleversants que même un seul pourrait changer le monde entier – et c’est à une nouvelle recrue nommée Caspar de les garder cachés … ou peut-être de les lâcher.

Voici le synopsis officiel de Boom!:

« Pendant des siècles, l’Ordre a fait confiance aux Gardiens et aux Détenteurs pour protéger les Secrets dans sept mallettes contre tout dommage, mais lorsque leur forteresse est attaquée et les secrets mis en péril, l’Ordre tout entier doit faire face à sa plus grande peur – un ennemi qui en sait trop et est prêt à tuer pour obtenir ce qu’il veut.

Maintenant, le nouveau membre de l’Ordre, Caspar, doit découvrir la vérité des secrets avant l’ennemi, ou risquer de tout perdre. »

Crédits: BOOM! Studios



«J’ai hâte de partager l’une des histoires les plus ambitieuses auxquelles j’ai jamais participé avec tous les lecteurs de bandes dessinées. L’art de Daniele vous fera tomber amoureux de Caspar et de toute notre distribution de personnages », a déclaré Taylor dans l’annonce de la série. «Quels sont les sept secrets? Pourquoi sont-ils si farouchement protégés? Rejoignez-moi, Daniele, et BOOM! Studios pour avoir une chance d’apprendre ce qui a été caché. »

« Sept secrets est le type d’histoire sur laquelle j’ai toujours rêvé de travailler, et je ne peux pas croire BOOM! Les studios me donnent la chance, aux côtés de l’incroyable Tom Taylor », a déclaré Di Nicuolo. « Les personnages, les émotions et la bonne vieille action sont savamment combinés dans ce conte, et j’ai hâte de montrer quels sont les sept secrets parce que je suis sûr que les fans auront autant de plaisir à le lire que je l’ai eu à le dessiner! »

Crédits: BOOM! Studios



« Imaginez sept des secrets les plus bouleversants qui changent la vie – gardés en sécurité depuis le début de l’humanité – dévoilés dans le monde, et vous avez seulement commencé à gratter la surface de l’univers de Tom et Daniele dans Sept secrets», A déclaré Dafna Pleban, rédactrice en chef, BOOM! Studios. « C’est un plaisir absolu de pouvoir travailler sur cette série, d’autant plus que chaque nouveau secret se dévoile pour ébranler les fondements mêmes du monde, vous faisant remettre en question tout ce que vous avez jamais su sur le passé et ce que vous pensez savoir se produira ensuite! »

Sept secrets devrait faire ses débuts en août – bien que la publication de BOOM! indique que cette date est susceptible de changer en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’industrie de la bande dessinée. Aucune longueur de série n’a été spécifiée.