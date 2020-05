Reno 911 offre le meilleur de Dangle, Wiegel et Junior; Nouvelles aperçus de Quibi

Coup de coeur Comedy Central Reno 911! fait un retour saisissant ce lundi, avec des créateurs de séries originales, des écrivains et des acteurs Robert Ben Garant, Thomas Lennon, et Kerri Kenney-Silver amenant le dysfonctionnel Dangle (Lennon) et ses adjoints à Quibi pour une nouvelle saison protégeant les rues moyennes du Nevada. Pour mettre tout le monde au courant du « qui est qui » et offrir aux fans de longue date un bon voyage dans la mémoire, le service de contenu abrégé revient sur le meilleur que le lieutenant Dangle et les députés Trudy Wiegel (Kenney-Silver ) et Travis Junior (Garant) devaient offrir dans les vidéos de fonctionnalités suivantes. Assurez-vous de rester jusqu’au bout.

Parce qu’à la fin de chaque clip, il y a aussi un aperçu de la prochaine saison sur Quibi. Dans le premier, nous voyons Dangle montrer ses talents de parkour fou. Maintenant, si seulement ses compétences à prêter attention et à lire un GPS étaient aussi fortes. Ensuite, les députés Wiegel et Jones (Cedric Yarbrough) instituez «Operation: Frown Upside Down». Disons simplement que Quelqu’un n’est pas un Jennifer Lopez et Awkwafina ventilateur. Enfin, l’esprit-f ** k merveilleusement bien joué laisse Dangle au milieu d’une crise existentielle (et au milieu de la rue).

Présentée à l’origine de 2003 à 2009 sur Comedy Central, la série de style faux documentaire a parodié une série populaire « crime cam » comme Flics et a développé une forte adhésion des fans basée sur la combinaison des compétences d’improvisation du casting et de la sensation familiale dysfonctionnelle avec l’ambiance non scénarisée de la série. Les meilleurs du Nevada se sont rendus au grand écran avec le long métrage de 2007 Reno 911!: Miami. Niecy Nash, Wendi McLendon-Covey, Cedric Yarbrough, Carlos Alazraqui, Ian Roberts, Joe LoTruglio, et Mary Birdsong sont revenus pour la nouvelle saison. Peter Principato exécutif d’Artists First produit avec Danny DeVito, Michael Shamberg, et Stacey Sher de Jersey Television. Comedy Central Productions est sur le point de produire, avec plus d’actualités de casting à venir avant la première de la série le 4 mai.

Co-chefs du contenu original de Comedy Central Sarah Babineau et Jonas Larsen sont ravis de donner à la base de fans de l’émission ce qu’ils demandent depuis un certain temps: « Nous sommes très heureux de nous associer à Ben, Kerri et Tom, trois des multi-césures les plus doués de la comédie, pour apporter plus de leur emblématique série ‘Reno 911!’ dans le monde entier. Les fans l’exigent depuis longtemps et Comedy Central Productions et Quibi sont ravis d’aider à répondre à ce genre d’appels au 911. » Reno 911! est le deuxième projet que Lennon a mis en place au service, avec des séries humoristiques Winos devrait également être présenté en première cette année.

Le poste Reno 911 offre le meilleur de Dangle, Wiegel et Junior; Les nouveaux aperçus de Quibi sont apparus en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

