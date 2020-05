Aperçu, revue, intrigue, distribution et scénario de la saison 5 de Billions que vous devez connaître

– Publicité –



« Billions » Saison 5 Episode 1 a été renouvelé sur Showtime. Les amateurs de «milliards» comprendront quand nous disons pourquoi il est difficile de ne pas aimer un personnage comme Bobby Axelrod (Damian Lewis). Impétueux, méticuleux, impitoyable, arrogant, génial et bien, il est juste riche.

Il est raisonnable de dire qu’une partie importante de cet épisode pilote en milliards de dollars en 2016 serait de présenter l’homme qu’était Bobby f ***** gram Axelrod. Pour ceux qui se souviennent de la description de Hend to Chuck Rhoades (Paul Giamatti) par Wendy Rhoades (Maggie Siff) – «Le gars est une énigme. Et personne ne pouvait penser comme lui ».

Et bien sûr, le fait que dans Lara Axelrod (Malin Åkerman), l’épouse de ce milliardaire sournois, il y avait une femme autodidacte, à la fois impitoyable, élégante et agressive qui avait été un fleuret parfait. La femme dure mais sexy d’Inwood suintait la badasserie depuis ses débuts et reflétait Axe de plusieurs manières.

L’aperçu de Billions Saison 5 Episode 1

Un exemple traditionnel de sa méthode pour faire avancer les choses est quand June Raichlein (Melissa Errico), la veuve de Rake Raichlen, parmi les partenaires d’Axe dans le hedge fund où il travaillait avant Axe Capital, écrit un roman et l’un des chapitres est consacré à Axe cela pourrait le placer dans une mauvaise lumière et un problème juridique.

La mission de Lara la voit ruiner la planète – l’heure de départ à un endroit, une inscription annulée à son cours de Barre et l’entrée de son fils à l’université de Stanford en juin ont diminué. Elle dépouille June de sa santé mentale avec un certain génie bien que des mouvements méchants.

Cela dit, Lara n’était pas une oui à Ax. Leurs pourparlers sur la guerre sont juste une autre preuve de la façon dont ils ont élaboré des stratégies pour réduire la concurrence. Ce qu’elle avait été, même si elle n’était pas le super-ego d’Ax, une femme équilibrée avec autant de participation dans Axe Capital. Ce fut un moment déterminant pour Axe quand il est capturé dans un crime qui équivaut à la tricherie – Mentir. Il ment. Cela a peut-être provoqué l’arrêt du couple de pouvoir, mais il y a toujours cette impitoyabilité laissée par la femme.

Qui fait partie du casting de Billions?

L’un des visages typiques, comme Damien Lewis, Paul Giamatti et Asia Kate Dillon, Billions comprendra deux nouveaux membres principaux sous la forme de The Good Wife Julianna Marguiles et House of Cards de Corey Stoll. Le premier joue avec l’auteur et professeur de sociologie Catherine Brant, tandis que Stoll est le chef d’entreprise d’une petite ville, Michael Prince.

Parlant à Entertainment Weekly, Marguiles a déclaré à propos de son personnage: «Elle est un conduit pour Chuck Rhoades trouvant l’autre côté de lui-même. Elle vient d’un point de non-jugement et n’est pas découragée par son comportement, qu’il trouve assez instructif. »

Les acteurs, quant à eux, reviennent également pour la saison 5:

Paul Giamatti – Chuck Rhoades

Damien Lewis – Bobby Axelrod

Maggie Sif – Wendy Rhoades

Mike Wagner – David Costabile

Condola Rashad – Kate Sacker

Daniel K. Isaac – Ben Kim

Kelly AuCoin – Bill Stearn

Asie Kate Dillon – Taylor Mason

Que va-t-il se passer dans la saison 5 de Billions?

Le synopsis du scénario de la saison 5 de Billions se lit comme suit: «Dans la saison 5 de Billions, Bobby Axelrod et Chuck Rhoades regardent leur rivalité vicieuse raviver, tandis que de nouveaux ennemis se lèvent et prennent des buts. Le pionnier de l’impact social, Mike Prince, représente une menace légitime pour la domination d’Axe, et Chuck se querelle d’avoir un solide avocat de district (Roma Maffia).

«Taylor Mason est repoussé dans Axe Capital, où Taylor doit lutter pour protéger ses employés et ses ressources. Wendy Rhoades réévalue sa loyauté et forge de nouvelles alliances qui la mettent en désaccord avec Chuck et Ax. Cette saison, la bataille pour le pouvoir devient une bataille pour la survie, et tous les personnages doivent s’adapter ou risquer l’extinction. »

S’adressant au LA Times, le producteur exécutif Brian Koppelman a déclaré à propos de cette nouvelle saison: «Il ne fait aucun doute que cette année, des personnages titanesques se font mutuellement la gorge[s]. Les gens se heurtent à des chiffres de taille égale, ce qui rend ces batailles mortelles et vénéneuses. »

Célébrités de la saison 5 de Billions le dimanche 3 mai à 20 h ET / 19 h CT sur Showtime.

