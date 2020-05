Renault Triber AMT coûtera environ 50 000 roupies de plus que les variantes manuelles

De nouveaux rapports à venir ont confirmé que Renault lancera le Triber AMT ce mois-ci avec une hausse de prix considérable.

Renault Triber a fait ses débuts l’année dernière en tant que monospace le plus abordable en Inde. À l’heure où les voitures automatiques sont préférées par un nombre croissant de personnes, Renault ne l’a lancée qu’avec une boîte de vitesses manuelle. À l’Auto Expo 2020, nous avons finalement obtenu une fermeture lorsque le fabricant a réellement présenté la Triber AMT sur vitrine.

Un nouveau rapport suggère que Renault va lancer la Triber d’ici le 18 mai. La notification officielle des réservations arrivera bientôt car le fabricant commencera d’abord les réservations en ligne. En outre, Triber AMT devrait coûter près de 50 000 roupies de plus que ses variantes manuelles. Voici la liste de prix détaillée actuelle:

Une variante Nouveau prix RXE 4,99 Lakhs RXL 5.78 Lakhs RXT 6.28 Lakhs RXZ 6.82 Lakhs

La boîte de vitesses AMT sera disponible sur les variantes RXL, RXT et RXZ et non sur la variante de base. Une hausse de Rs 50,000 est un peu plus élevée et portera les prix de la variante haut de gamme de Triber à Rs 7,3 Lakhs. Cependant, il est toujours moins cher que le plus grand Maruti Ertiga, qui démarre à Rs 7,59 Lakhs (ex-showroom).

Renault Triber recevra une boîte de vitesses AMT à 5 vitesses pour accompagner son moteur à essence à trois cylindres de 1,0 litre. L’unité est capable de produire 72 BHP et 96 Nm de couple maximal. Le même moteur vient sur le Kwid mais sur Triber, le moteur produit plus de puissance. Bientôt, un moteur plus puissant est en route.

Après l’AMT, Renault Triber disposera ensuite d’un moteur turbo essence trois cylindres de 1,0 litre. C’est parce que pour augmenter la puissance de traction du Triber car il s’agit d’un 7 places. Pas beaucoup de gens se sont plaints du moteur actuel, sur les papiers, le moteur turbo sonnera bien. Il est censé produire environ 95 BHP et sera livré avec un MT à 5 vitesses et un AMT à 5 vitesses.

Renault se prépare également pour le lancement du SUV compact Kiger. Le prochain SUV de moins de 4 mètres a été espionné à plusieurs reprises et semble adapter un design plutôt excentrique. Il est probable que le moteur à essence turbo soit de série avec de nombreuses fonctionnalités haut de gamme comme un toit ouvrant électrique, des phares à LED et une connectivité Internet.