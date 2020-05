Jerry Stiller, comédien et acteur de «Seinfeld», décède à 92 ans – betanewsfr

Par The Associated Press

NEW YORK (AP) – Le vétéran de la comédie Jerry Stiller, qui a lancé sa carrière en face de sa femme Anne Meara dans les années 1950 et a réapparu quatre décennies plus tard sous le nom de Frank Costanza, hystérique, dans l’émission de télévision à succès «Seinfeld», est décédé à 92 ans, son fils Ben Stiller a annoncé lundi.

Il est mort de causes naturelles, a déclaré son fils – une star de la comédie lui-même – dans un tweet.

Jerry Stiller était un interprète aux multiples talents qui est apparu dans un assortiment de films, jouant le compagnon de police de Walter Matthau dans le thriller « La prise de Pelham One Two Three » et le mari de Divine Wilbur Turnblad dans la comédie tordue de John Waters « Hairspray ».

Il a également écrit une autobiographie, «Marié au rire», sur son mariage de plus de 50 ans avec l’âme sœur et la cohorte comique Meara, décédée en 2015. Et ses innombrables spots télévisés comprenaient tout, de «Meurtre elle a écrit» à «Law & Order» « – ainsi que 36 apparitions aux côtés de Meara sur » The Ed Sullivan Show « .

Stiller, bien qu’un acteur de soutien sur « Seinfeld », a créé certains des moments les plus durables de l’émission gagnante d’un Emmy: co-créateur et modèle pour le « bro », un soutien-gorge pour les hommes; un cuisinier de la guerre de Corée qui a infligé une intoxication alimentaire à toute son unité; un vendeur toujours mijotant contrôlant son tempérament explosif avec le mantra crié, « Serenity now! »

Stiller a obtenu une nomination aux Emmy Awards en 1997 pour sa performance indélébile de «Seinfeld». Dans une interview accordée à Esquire en 2005, Stiller a rappelé qu’il n’était pas au travail et qu’il n’était pas le premier choix pour le rôle de Frank Costanza, père du névrosé George de Jason Alexander.

« Mon manager avait pris sa retraite », a-t-il déclaré. «J’avais près de 70 ans et je n’avais nulle part où aller.»

On lui a d’abord dit de jouer le rôle d’un mari milquetoast avec une femme dominatrice, Estelle, jouée par Estelle Harris. Mais le personnage ne fonctionnait pas – jusqu’à ce que Stiller suggère sa réincarnation en tant que manivelle exagérée qui correspondait à sa femme cri pour cri.

Il a relancé la carrière du septuagénaire, lui décrochant une place en jouant Vince Lombardi dans une publicité Nike et le rôle d’un autre père exagéré dans la sitcom de longue date « King of Queens ».

Alors qu’il était connu comme un père fou sur le petit écran, Stiller et sa femme Meara ont élevé deux enfants dans leur maison de longue date de l’Upper West Side de Manhattan: sa fille Amy, qui est devenue actrice, et son fils Ben, qui est devenu écrivain, réalisateur. et acteur dans des films tels que «Dodgeball», «Il y a quelque chose à propos de Mary» et «Rencontrez les parents».

Lui et Ben ont joué ensemble dans « Shoeshine », qui a été nominé pour un Academy Award 1988 dans la catégorie des sujets courts.

Stiller était considérablement plus silencieux et réfléchi en personne qu’en personnage – bien que tout aussi drôle. Fils d’un chauffeur de bus et d’une femme au foyer, Stiller a grandi à Brooklyn à l’époque de la dépression. Son inspiration pour entrer dans le monde du spectacle est venue à l’âge de 8 ans, lorsque son père l’a emmené voir les Marx Brothers dans le classique de la comédie «Une nuit à l’opéra».

Des années plus tard, Stiller a rencontré Groucho Marx et l’a remercié.

Stiller a obtenu un diplôme de théâtre à l’Université de Syracuse après avoir servi pendant la Seconde Guerre mondiale, puis s’est rendu à New York pour lancer sa carrière. Il y a eu une brève implication dans le théâtre shakespearien, y compris un emploi de 55 $ par semaine avec Jack Klugman dans « Coriolanus ».

Mais sa vie et sa carrière ont décollé après avoir rencontré Meara au printemps 1953. Ils se sont mariés cet automne.

La paire apparemment inadéquate – lui un petit Juif trapu de Brooklyn, elle une grande catholique irlandaise de la banlieue de Long Island – partageait également une chimie immédiate sur scène. Ils apparaissaient bientôt sur « The Ed Sullivan Show » et travaillaient dans les boîtes de nuit du pays.

Le couple a également écrit et réalisé des publicités à la radio, dont une série de morceaux pour un vin peu connu appelé Blue Nun. Les annonces du duo ont augmenté les ventes de 500%. Ben Stiller se souvient de voyages avec sa sœur en Californie lorsque ses parents se dirigeaient vers l’ouest pour faire des apparitions télévisées.

Le couple a ensuite joué en équipe dans des dizaines de productions cinématographiques, scéniques et télévisées. L’un d’eux était «After-Play», un spectacle hors-Broadway de 1995 écrit par Meara.

Stiller a rejoint «Seinfeld» en 1993 et ​​est passé à «King of Queens» lorsque l’autre société Jerry & a cessé ses activités en 1998. Il est également apparu dans le parodie de Ben Stiller sur la modélisation, «Zoolander», sorti en 2001.

___

Larry McShane, un ancien membre du personnel de l’Associated Press, était le principal auteur de cette nécrologie.