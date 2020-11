Regardez une fusée Atlas V lancer un nouveau satellite espion américain ce soir!

Mise à jour de 17 h 50 HE le 4 novembre: le lancement prévu du NROL-101 aujourd’hui a été nettoyé en raison d’un problème avec une vanne de système au sol. La prochaine tentative de lancement pourrait avoir lieu vendredi (6 novembre), ont indiqué des responsables de l’ULA.

CAPE CANAVERAL, Floride – United Launch Alliance (ULA) est sur le point d’envoyer un Fusée Atlas V dans l’espace mercredi soir (4 novembre), après un délai de 24 heures pour remplacer le matériel, et vous pouvez regarder l’action en direct.

La fusée à deux étages décollera du Space Launch Complex 41 ici à Station de l’armée de l’air de Cap Canaveral en Floride, transportant avec elle une charge utile classifiée pour le National Reconnaissance Office, qui gère la flotte de satellites espions du gouvernement américain.

Vous pouvez regardez le lancement en direct ici et sur la page d’accueil de Space.com, gracieuseté de ULA, à partir d’environ 15 minutes avant le décollage. Vous pourrez également regarder le lancement directement depuis ULA .

Le décollage est prévu juste après le coucher du soleil, à 17 h 54 HNE (22 h 54 GMT). Si le temps et les nuages ​​coopèrent, le lancement pourrait donner un spectacle éblouissant car le crépuscule est l’heure magique des lancements de fusées; à l’aube et au crépuscule, le soleil est positionné de manière à éclairer le panache de la fusée et à lui faire ressembler à une méduse géante dans le ciel. Ces lancements sont souvent confondus avec les OVNIS en raison de la nuages ​​ondulés étranges produit. (Alerte spoiler: ce ne sont certainement pas des extraterrestres.)

Une fusée Atlas V de United Launch Alliance transportant le satellite espion classé NROL-101 pour le US National Reconnaissance Office au Space Launch Complex 41 de la base aérienne de Cape Canaveral en Floride pour un décollage du 4 novembre 2020. (Crédit d’image: United Launch Alliance)

Les prévisionnistes du 45e Escadron météorologique ont prédit une chance de 70% de conditions de lancement favorables mercredi soir. La principale préoccupation concerne les vents au sol, qui devraient venir du nord-est de 15 à 20 nœuds (17 à 23 mi / h ou 28 à 37 km / h), avec des rafales pouvant atteindre 26 nœuds (30 mi / h ou 48 km / h). Dans un Rapport officiel publié mardi soir (3 novembre), les météorologues ont déclaré qu’ils s’attendaient à un ciel plus clair et des vents venteux. On ne sait pas quand la date de sauvegarde serait si la fusée ne peut pas décoller du sol mercredi soir, car SpaceX devrait lancer un satellite GPS amélioré jeudi soir.

Désignée NROL-101, la mission est la cinquième de l’ULA à ce jour cette année. le Bureau national de reconnaissance a été avare de détails sur la charge utile, ce qui est typique pour ces types de missions, mais a confirmé que la charge utile a été conçue et construite par le NRO.

«Le NROL-101 soutient la mission globale de sécurité nationale du NRO, qui consiste à fournir des données de renseignement aux principaux décideurs politiques des États-Unis, à la communauté du renseignement et au ministère de la Défense». le NRO a écrit dans un dossier de presse pour la mission.

Ce graphique United Launch Alliance montre la plage de visibilité pour le lancement en soirée d’une fusée Atlas V transportant le satellite espion NROL-101 depuis la base aérienne de Cape Canaveral en Floride le 4 novembre 2020. (Crédit d’image: United Launch Alliance)

Le vol marquera la 29e mission du NRO et la 17e mission lancée sur un Atlas V. Au cours du week-end, les responsables de l’ULA ont procédé à un examen de l’état de préparation au lancement donnant le feu vert pour le lancement. Tôt lundi matin (2 novembre), la fusée est sortie de son hangar et s’est dirigée vers la rampe de lancement de SLC-41, située à seulement un tiers de mille (un demi-kilomètre).

Peu de temps après l’arrivée de la fusée, les équipages ont remarqué un problème avec le système de contrôle environnemental du véhicule. Des vents violents pourraient avoir endommagé la ligne qui alimente en air conditionné la charge utile de la fusée, selon des responsables de l’ULA. Ce problème nécessite un correctif qui ne peut pas être effectué sur la plate-forme, de sorte que les équipes ont ramené le véhicule à son installation d’intégration pour les réparations.

Les travaux ont été achevés mardi soir (3 novembre), avec le président-directeur général de l’ULA, Tory Bruno, tweet que le conduit problématique a été remplacé par un conduit renforcé. La fusée a ensuite été renvoyée sur la plate-forme pour commencer les préparatifs de lancement.

Après avoir entrepris son voyage de 1800 pieds (550 mètres), la fusée a été mise sous tension et a commencé une série de vérifications avant le lancement qui mèneront au chargement de carburant, une tâche qui sera lancée deux heures avant le décollage, et finalement le lancement, si tout va bien. comme prévu.

La mission marquera le 86e vol d’un Atlas V depuis 2002, et le cinquième à voler cette année. Il s’agira également du 30e lancement de ULA pour transporter une charge utile NRO. L’agence, qui gère la flotte de satellites espions du gouvernement américain, utilise ces yeux dans le ciel pour fournir des images optiques et radar, intercepter les communications des adversaires, ainsi que pour envoyer des communications sécurisées aux agences de renseignement.

« ULA est fier de jouer un rôle central dans le soutien de nos partenaires de mission et de la sécurité nationale en assurant la sécurité de notre pays, un lancement à la fois », a déclaré Gary Wentz, vice-président des programmes gouvernementaux et commerciaux de l’ULA, dans un communiqué de la société par courrier électronique.

L’Atlas V de 63 m de haut est alimenté par un mélange d’oxygène liquide et de RP-1, une forme raffinée de kérosène utilisée pour les vols spatiaux, et d’hydrogène liquide dans son étage supérieur. Le véhicule volera dans la configuration «531», avec trois moteurs de fusée solide, un carénage de charge utile de 17,7 pieds (5,4 m de diamètre).

Le vol d’aujourd’hui marquera le quatrième vol d’un Atlas V dans la configuration 531 et la première mission à utiliser des moteurs de fusées solides nouvellement améliorés. Les boosters à sangle GEM 63 sont fabriqués par Northrop Grumman et ont été conçus pour remplacer les modèles précédents fabriqués par Aerojet Rocketdyne. Chacun des moteurs de fusée de 20 m de long contient une poussée supplémentaire de 373 800 livres. Selon ULA, les GEM 63 sont plus faciles à manipuler et coûtent moins cher que leurs prédécesseurs.

ULA prévoit d’utiliser une version plus robuste, appelée GEM 63XL sur sa fusée de nouvelle génération, la Centaure vulcain , qui est actuellement en construction. En testant une version plus petite sur l’Atlas V, le fabricant de fusées prévoit de tester en profondeur les capacités du GEM avant d’en attacher un sur un Vulcan.

Le NRO n’a pas révélé trop de détails sur ce lancement ou sa charge utile. Cependant, des avis d’avertissement adressés aux pilotes et aux plaisanciers et un animation de profil de mission suggèrent que la fusée vole sur une trajectoire nord-est qui la mettra éventuellement sur une orbite à forte inclinaison avec des vues régulières de l’hémisphère nord.

Le lancement d’aujourd’hui pourrait être le premier d’un double en-tête, car SpaceX se prépare à lancer sa propre charge utile gouvernementale, un satellite GPS amélioré pour l’US Space Force. Le lancement, initialement prévu pour le 2 octobre, a été nettoyé à la dernière seconde lorsque les ingénieurs ont remarqué un problème de moteur.

L’équipe a identifié la cause de l’anomalie et a échangé deux moteurs sur la fusée. Si tout se passe comme prévu, ce lancement décollera d’une rampe de lancement adjacente au Space Launch Complex 40 jeudi soir (5 novembre). Le décollage est prévu à 18 h 24 HNE (23 h 24 GMT) et le lancement sera diffusé sur Space.com.

