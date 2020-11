Maradona subit une intervention chirurgicale pour un caillot sanguin dans le cerveau

Le grand footballeur Diego Maradona a subi avec succès une intervention chirurgicale pour un hématome sous-dural – plus communément appelé caillot sanguin dans le cerveau – a confirmé son médecin personnel.

« Cet hématome sous-dural chronique a été évacué avec succès », a déclaré le médecin, Leopoldo Luque, dans un communiqué.

« Diego a très bien toléré l’opération. Il est réveillé. Tout va bien. »

Diego Maradona tient le trophée de la Coupe du monde en 1986 (Getty)

La légende argentine a été admise pour la première fois dans une clinique de La Plata lundi et a été immédiatement transférée à la clinique Olivos à environ 70 kilomètres de là, a déclaré Luque avant l’opération.

Un hématome sous-dural est considéré «parmi les traumatismes crâniens les plus meurtriers», selon la National Library of Medicine des États-Unis.

Les fans arborent des drapeaux avec le visage de Diego Maradona à l’extérieur de Clínica Olivos (Getty)

C’est un caillot de sang à la surface du cerveau sous son revêtement extérieur, appelé la dure-mère. Il résulte généralement de blessures graves à la tête, mais peut également être causé par des blessures mineures et peut passer inaperçu pendant des jours ou des semaines.

Cependant, s’exprimant devant la clinique de La Plata plus tôt mardi, Luque a décrit l’opération comme une «chirurgie de routine».

« Diego a plaisanté, fait des blagues. Je suis excité, je suis heureux de le voir comme ça », a-t-il déclaré.

La superstar du football Lionel Messi a envoyé un message de soutien à ses compatriotes.

« Diego, toute la force du monde », a écrit Messi sur Instagram.

«Ma famille et moi voulons bien vous revoir le plus tôt possible. Un gros câlin du cœur!

D’autres membres de la communauté sportive ont également partagé leurs vœux pour le rétablissement de Maradona.

En dehors de son hôpital, un grand groupe de fans de football s’est également rassemblé, agitant des drapeaux et tenant des messages de soutien, attendant des mises à jour des médecins sur Maradona.

Le capitaine de Barcelone et de l’Argentine, Messi, a joué sous la direction de Maradona lorsqu’il était entraîneur-chef de l’équipe nationale entre 2008 et 2010, mettant fin à son mandat après la Coupe du monde en Afrique du Sud.

Leopoldo Luque, médecin personnel de Diego Maradona (Getty)

Maradona a été initialement admis à l’hôpital à titre préventif, selon son médecin, en raison d’une mauvaise humeur. Le diagnostic à ce moment-là était la déshydratation et l’anémie.

Maradona, qui a eu 60 ans vendredi, est actuellement l’entraîneur-chef de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

