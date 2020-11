Trois ans après avoir échoué à rejoindre Everton ou West Ham, Hamza Barry est maintenant un agent libre – .

in

Le nom Hamza Barry ne signifie peut-être pas grand-chose pour beaucoup, mais il aurait pu être un joueur de Premier League dans un passé pas trop lointain.

Barry, 26 ans, a impressionné à Malte, à Chypre et en Israël avant de se rendre à Hajduk Split en 2017, où il a commencé à susciter l’intérêt.

Le milieu de terrain tout-action a joué contre Everton en Ligue Europa, et quand il a vu son coéquipier Nikola Vlasic gagner un déménagement à Goodison Park, il était également sur leur radar.

Le Sun a rapporté en novembre 2017 que Barry était recherché par Everton dans le cadre d’un contrat de 5 millions de livres sterling, Steve Walsh apparemment un fan.

West Ham United était également enthousiaste sous David Moyes, mais Barry n’a pas réussi à passer en Premier League – et sa chance en or a peut-être maintenant disparu.

L’international gambien de 23 sélections se remet actuellement d’une grave blessure au genou, et son contrat Hajduk Split a pris fin l’été dernier sans renouvellement.

Barry se retrouve maintenant en tant qu’agent libre et a déclaré à 24 Sata le mois dernier qu’il ne reviendrait pas à Hajduk, pensant apparemment qu’il pouvait gagner un déménagement ailleurs.

Everton et West Ham ont probablement évolué et ne regarderont pas Barry maintenant, et alors qu’il cherche un nouveau club, il regrette peut-être d’avoir raté un grand déménagement en Angleterre il y a trois ans.

