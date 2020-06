Regardez les documentaires de DC Comics sur Superman, Shazam! et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, un trio de documentaires DC Comics a été mis en ligne que les fans de bandes dessinées voudront peut-être regarder. Plongez dans l’histoire de Superman avec Look Up in the Sky, voyez comment la balade emblématique de The Dark Knight a évolué au fil des décennies avec The Batmobile et découvrez le capitaine Marvel original dans The History of Shazam !.

Tout d’abord, Look Up in the Sky est un documentaire de près de 2 heures de 2006 qui retrace l’histoire de Superman, qui est plus rapide qu’une balle rapide, plus puissante qu’une locomotive et est capable de sauter de grands bâtiments en une seule fois. Suivez ses premières origines de bande dessinée à ces plus grandes aventures sur l’écran argenté et tout le reste.

Ensuite, Batman doit se déplacer furtivement et rapidement à Gotham City, et la seule façon de le faire est avec The Batmobile. Le véhicule signature de The Dark Knight a beaucoup changé au fil des ans à chaque nouvelle itération de Batman, et maintenant le documentaire La Batmobile révèle comment et pourquoi il a changé au fil des ans, du hot rod classique de la série télévisée Batman des années 1960 au gobelet de qualité militaire de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan.

Enfin, bien avant son surnom de Shazam !, le super-héros de DC Comics était le capitaine Marvel d’origine. Mais un nouveau nom magique n’est qu’une des nombreuses métamorphoses que le super-héros a reçues au fil des ans. L’histoire de Shazam! jette un regard sur les origines du personnage dans les bandes dessinées du long métrage Warner Bros avec Zachary Levi.

