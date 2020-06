Les garçons | L’actrice Luz Luz a utilisé Me Too pour créer le personnage

Dans une interview avec CNET, l’actrice Erin Moriarty, qui vit Annie janvier / Starlight sur la série Les garçons, a raconté comment le mouvement “Moi aussi« Et ses propres expériences personnelles l’ont aidée à interpréter un moment très important dans la production de Amazon Prime Video.

Luz Estrela révèle ses pouvoirs et souffre de harcèlement sexuel d’un membre des Sept, une équipe de super-héros corrompus traités comme des célébrités par l’humanité.

«L’une des façons dont j’utilise pour construire un personnage est de le tirer de mes expériences personnelles. Je pense que lorsque je peux prendre certains aspects de moi, comme Erin, et les connecter avec un personnage comme Annie, cela me rend plus attaché au moment de la scène et encore plus connecté au personnage. J’utilise beaucoup de ma propre expérience et aussi celle d’autres personnes. Cela m’a beaucoup aidé que le mouvement «Me Too» ait commencé à s’installer dans notre industrie et que les femmes racontent leurs histoires sur ce qu’elles traversent. C’est une combinaison de mes expériences et d’un peu de recherche qui m’a fait sentir que je pouvais habiter davantage et comprendre les problèmes qu’elle traverse. »