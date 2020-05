Regardez la réunion virtuelle des Avengers sur les Kids Choice Awards / Film 2020

Même si cela ne pouvait pas arriver avec un public énorme comme ils le font habituellement, le Nickelodeon Kids’s Choice Awards encore annoncé leurs gagnants 2020 avec un spectacle virtuel. Pendant la cérémonie, Avengers: Fin de partie a été annoncé comme le gagnant du film préféré, et pour célébrer, les six Avengers originaux se sont réunis pratiquement pour accepter le prix et faire une poignée de références ludiques à la franchise de films Marvel Cinematic Universe. Regardez la réunion virtuelle des Avengers ci-dessous.

Scarlett Johansson donne le coup d’envoi de la réunion d’acceptation qui s’est déroulée à travers les webcams, suivie par Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Chris Hemsworth et Chris Evans. Et juste quand tu penses Robert Downey Jr. est encore trop occupé pour faire une apparition, il apparaît pour surprendre tout le monde, même si c’est clairement super scénarisé.

Chris Hemsworth profite de cette occasion pour réaffirmer son statut de Vengeur le plus fort, mais Chris Evans ne le laisse pas s’en tirer en rappelant à Hemsworth qu’il a apparemment perdu un concours de pompes contre Evans à un moment donné. Sinon, il y a beaucoup d’hypothèse que nous sommes plus forts ensemble pendant cette pandémie à laquelle nous sommes tous confrontés, et remercions les enfants de leur avoir décerné ce prix. Les enfants ont besoin d’inspiration et de renforcement parce que leur vie n’a pas encore été ruinée par l’âge adulte.

En conclusion, Robert Downey Jr. termine avec l’une des lignes les plus citables de Avengers: Fin de partie en disant à tous les fans: « Je t’aime 3 000 ». C’est une ligne qui a abouti à des dizaines de t-shirts, d’aimants, d’illustrations et plus au cours de l’année qui a suivi la sortie du film, et nous l’entendrons probablement à un mariage sur le thème de Marvel à un moment donné. Heck, c’est probablement déjà arrivé.

Avengers: Fin de partie est disponible en streaming dès maintenant sur Disney +.

