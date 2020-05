Selon l’auteur, la préquelle de la série «Twilight» arrivera le 4 août – betanewsfr

NEW YORK (AP) – « The Midnight Sun » apparaîtra enfin.

La préquelle tant attendue de Stephenie Meyer pour sa série « Twilight » sortira le 4 août, a annoncé l’auteur lundi sur son site Internet (www.stepheniemeyer.com). « The Midnight Sun » est raconté du point de vue du vampire Edward Cullen.

Meyer avait tenu ses fans en haleine tout le week-end avec un compte à rebours sur son site qui promettait une annonce majeure. Le site s’est rapidement écrasé lundi matin, mais le livre a également été annoncé par l’éditeur de Meyer, Little, Brown Books for Young Readers.

« Il est étrange de faire cette annonce alors que le monde souffre d’une pandémie, et personne ne sait vraiment ce qui va suivre. J’ai pensé sérieusement à retarder cette annonce jusqu’à ce que les choses redeviennent normales; cependant, cela semblait mal, compte tenu du temps que ceux qui sont impatients de ce livre ont déjà attendu », a déclaré Meyer dans un communiqué.

«Je sais à quel point j’ai personnellement besoin de distractions en ce moment, à quel point j’ai besoin de quelque chose à espérer et, surtout, à quel point j’ai besoin de plus de livres à lire. J’espère donc que ce livre donne à mes lecteurs un peu de plaisir à anticiper et, après son arrivée, une chance de vivre un moment dans un monde imaginaire. »

Meyer avait abandonné «The Midnight Sun» il y a plus de dix ans après qu’une partie de celui-ci ait fuité en ligne. Sa série «Twilight» s’est vendue à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde et a été adaptée en une franchise de films à succès qui mettait en vedette Robert Pattinson dans le rôle d’Edward et Kristen Stewart dans le rôle de Bella Swan, l’adolescente qui tombe amoureuse de lui.