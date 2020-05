L’expérience Comix de San Francisco à #MaskUp

La chaîne de bandes dessinées de San Francisco Comix Experience a commandé des caricatures par Emma Munger à mettre dans leurs vitrines encore fermées et sur les réseaux sociaux, une nouvelle tous les jours. Voici les quatre premiers.

🕸💥 Spidey et Iron Man avec de bons conseils! Tout le monde reste en sécurité là-bas! #MaskUp pic.twitter.com/OS530I3wh8 – Expérience Comix (@comixexperience) 30 avril 2020

la Vigilante apportant la mode des prairies à la grande ville, Jour 2 de #MaskUp 😷🤠 #vigilante #dccomics pic.twitter.com/167g5B4D44 – Expérience Comix (@comixexperience) 1 mai 2020

Jour 4 de #MaskUp de Miles & T’Challa! 🕸🐾 pic.twitter.com/6L1lbLkjLw – Expérience Comix (@comixexperience) 3 mai 2020

Nous voyons également comment ils apparaissent dans la vitrine du magasin.

Vanter les avantages du port de masques faciaux pendant la crise actuelle, bien qu’il y ait un débat sur l’efficacité des masques contre la propagation du coronavirus, même si cela pourrait exacerber la situation. Mais il semble que cela devienne de plus en plus une chose, partout. Comix Experience jette un coup d’œil et nous rappelle à tous où nous avons le plus souvent vu des masques au cours des dernières

Alors que certains magasins de l’autre côté du pays commencent à ouvrir, à San Francisco, les magasins restent fermement fermés. Tous les magasins n’ont pas de pizzeria voisine disposée à jouer au ballon. Mais nous allons voir de plus en plus de librairies de bandes dessinées passer à un fonctionnement plus important, que ce soit sur le Web, en bordure de rue ou même en ouvrant leurs portes. Cela variera d’un territoire à l’autre, et la sécurité des employés et la manière dont cela indique la propagation du virus à travers le pays suscitent beaucoup de préoccupations. Certes, les magasins britanniques sont toujours fermés, même si Diamond UK cherche à sortir des bandes dessinées.

