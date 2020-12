Regardez la bande-annonce du Mauritanien, sortie en février de STXfilms

La bande-annonce et l’affiche du nouveau film Le Mauritanien tombé ce matin. En vedette Jodie Foster, Tahar Rahim, Zachary Levi, Saamer Usmani avec Shailene Woodley, et Benedict Cumberbatch, le film est basé sur une histoire vraie et les mémoires Journal de Guantanamo par Mohamedou Ould Slahi. Cela ressemble à une version plus moderne de A Few Good Men, et cela ne peut être qu’une bonne chose. Réalisé par Kevin Macdonald et écrit par MB Traven, Rory Haines, et Sohrab Noshirvani, il sort en février prochain. Vous pouvez voir la bande-annonce, lire le synopsis et regarder l’affiche pour Le Mauritanien en bas.

Le synopsis mauritanien et l’affiche

Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim) croupit en prison pendant des années sans inculpation ni procès. Perdant tout espoir, Slahi trouve des alliés dans l’avocate de la défense Nancy Hollander (Jodie Foster) et son associée Teri Duncan (Shailene Woodley). Ensemble, ils font face à d’innombrables obstacles dans une quête désespérée de justice. Leur plaidoyer controversé, ainsi que les preuves découvertes par le formidable procureur militaire, le lieutenant-colonel Stuart Couch (Benedict Cumberbatch), révèlent finalement une conspiration choquante et de grande envergure. Basé sur le New York Times best-seller des mémoires, c’est l’histoire vraie et explosive d’un combat pour la survie contre toute attente. «

Cela semble excellent, et avec un casting puissant comme celui-ci, cela devrait être en haut de votre liste de surveillance d’hiver à coup sûr. Cumberbatch a l’air de s’amuser dans ce film, et Jodie Foster a l’air de jouer pour l’amener également. Mieux vaut garder un œil sur cette version. Le Mauritanien, avec Jodie Foster, Tahar Rahim, Zachary Levi, Saamer Usmani avec Shailene Woodley et Benedict Cumberbatch, sortira le 19 février 2021. Croisons les doigts, il n’y a pas de retard.

Voir aussi Cobra Kai Saison 3: date de sortie et scénario Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!