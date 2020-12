Où les trouver et les récompenses expliquées! – .

in

Avec le lancement officiel de la saison 5 de Fortnite, vous trouverez toutes sortes de nouveaux ajouts. Les contrats de prime sont nouveaux dans la saison 5 de Fortnite et récompenseront les joueurs avec des lingots d’or. Dépensez ces lingots d’or chez divers PNJ pour acheter des armes et même des gardes du corps. Il y a beaucoup de valeur à conclure des contrats de prime dans Fortnite saison 5.

Il est logique que l’ajout de The Mandalorian dans le jeu forcerait Epic Games à ajouter des contrats de primes dans la saison 5. Il est également sûr de supposer que la popularité des contrats de primes dans Warzone était également un coup de pouce dans cette direction.

Où trouvez-vous les contrats de prime dans Fortnite Season 5?

Il y a des donneurs de quêtes de PNJ dispersés sur la carte de la saison 5. Ils seront marqués par une bulle au-dessus de leur tête qui peut être vue de loin. Avec la saison 5 encore à ses débuts, on ne sait pas si ces PNJ tournent à différents endroits ou s’ils restent statiques.

Peut-être fonctionnent-ils de la même manière pour acheter des stations dans Warzone? Comment vous pouvez «supposer» où ils seront, mais ils ne sont pas toujours là.

Lorsque vous récupérez une prime, vous serez chargé d’éliminer un joueur ennemi. Un cercle jaune marquera l’emplacement de la cible sur la carte.

Les éliminer vous rapportera 70 lingots d’or. Si un autre joueur élimine votre cible, vous obtiendrez toujours la moitié de la récompense.

Jeux épiques

Y a-t-il d’autres primes?

Oui. Tous les contrats de prime ne vous obligeront pas à éliminer un joueur ennemi. Parfois, ils vous obligeront à atteindre certaines destinations ou à infliger «x» de dégâts avec une arme particulière. Gardez à l’esprit; vous ne pouvez avoir qu’une seule prime active à la fois.

Cependant, il semble que traquer les joueurs ennemis soit le contrat le plus populaire. Une fois que vous avez terminé le contrat, vous pouvez dépenser votre récompense chez n’importe quel autre PNJ autour de la carte mise à jour. Cette vidéo de YouTuber itsJerian détaillera quelques nouveaux changements apportés à la carte de la saison 5 de Fortnite.

Que sont les lingots d’or?

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Rejoins la chasse. Le point zéro a été déterré et l’agent Jones a besoin de l’aide des plus grands chasseurs qui soient. Combattez aux côtés du Mandalorien, explorez de nouveaux endroits, terminez des primes et arrêtez le chaos. # FortniteZeroPoint commence maintenant. pic.twitter.com/TykRLCsIUU – Fortnite (@FortniteGame) 2 décembre 2020

Les lingots d’or agissent comme monnaie dans la saison 5 de Fortnite. Vous pouvez les dépenser chez divers PNJ pour acheter des armes et des objets. Accomplir leurs quêtes est le moyen le plus rapide de gagner des lingots d’or et de gagner des armes de haut niveau.

Vous pouvez même engager des PNJ pour agir en tant que garde du corps personnel pour un joli sou.

