Regal Cinemas rouvre ses portes le 10 juillet et introduit de nouvelles mesures de sécurité

Regal Cinemas a annoncé son intention de rouvrir ses 564 cinémas le 10 juillet. L’industrie du divertissement a subi des pertes importantes en raison de la mise en quarantaine, et les théâtres ont fermé leurs opérations depuis le printemps 2020. Lorsque les installations ouvrent, la deuxième plus grande chaîne de théâtre américaine a fourni de nouvelles directives mettant en œuvre des protocoles de sécurité et de santé mis à jour pour maintenir la distance sociale conformément aux CDC réglementations et autres organisations de santé publique. Parmi les nouvelles fonctionnalités ajoutées, citons le paiement sans contact. Alors que les clients sont déjà autorisés à payer leurs billets en ligne, ils seront désormais autorisés à faire de même pour les concessions. Les employés entre les projections mettront en place des nébuliseurs ULV, qui désinfecteront tout l’auditorium avec un équipement de nébulisation électrostatique non toxique, ce qui aidera à désinfecter la zone. L’annonce résume ce qui se passera dans chaque théâtre: employés, lobby, stand de concession et auditoriums.

Employés Regal

Les employés de Regal subiront des examens de santé quotidiens, y compris des contrôles de température, lorsque cela est obligatoire.

Les employés devront se laver les mains au moins toutes les 30 à 60 minutes, selon le poste.

Lorsque la gouvernance locale l’exige, tous les employés et invités porteront des masques.

Le lobby

Des messages d’accueil seront situés dans le hall pour aider les invités à apporter de nouveaux changements de procédure.

Les invités seront encouragés à se rendre à leur auditorium dès que possible et à quitter le théâtre en temps opportun à la fin de leur film.

Des distributeurs de désinfectants muraux seront disponibles de chaque côté de l’entrée principale.

Les jeux d’arcade et les distributeurs automatiques resteront fermés. De plus, les fontaines à eau ne seront pas disponibles.

Le stand de concession

Tous les autres registres seront fermés pour maintenir la distance sociale.

Un menu réduit sera temporairement disponible.

Les stands de condiments en libre-service seront fermés.

Les recharges sur les grandes boissons et le pop-corn seront suspendues.

Les emplacements proposant des dîners, des restaurants et des commandes en salle verront ces services temporairement suspendus.

Les emplacements avec bars resteront ouverts pour un service sans rendez-vous uniquement.

L’auditorium

Lorsque le mandat de l’État ou du comté l’exige, les capacités de l’auditorium seront réduites à 50%.

Notre système de réservation maintiendra deux sièges vides entre les groupes (1 siège aux emplacements inclinables) pour maintenir une distance sociale appropriée tout au long du film.

Dans les théâtres, où les représentations ne sont pas réservées, il vous sera demandé de laisser deux sièges entre les groupes.

La taille des groupes ne sera limitée que si un mandat d’État ou de comté l’exige.

Que pensez-vous des nouvelles directives? Voulez-vous retourner au théâtre? Sonnez dans les commentaires.

Le post Regal Cinemas rouvre le 10 juillet, présente de nouvelles mesures de sécurité, est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.