Red Notice Photos publiées pour le film Netflix Heist; Tournage Wraps – / Film

Comme la plupart des productions hollywoodiennes, la comédie de braquage d’action de Netflix Avis rouge temporairement fermé en mars lorsque la pandémie a commencé à se présenter comme la menace mondiale que nous connaissons maintenant. Producteur et star Dwayne Johnson a annoncé dans un post Instagram du 14 mars que le film allait s’arrêter pendant au moins deux semaines, et a inclus la phrase suivante dans sa légende apparemment inspirante: «Notre pays fera son travail, comme le reste du monde fera le leur. » Oh, comme nous étions tous jeunes et naïfs à l’époque.

Mais nous avons enfin de bonnes nouvelles indispensables: Avis rouge, qui a repris la production selon des protocoles de sécurité stricts début septembre, a enfin terminé le tournage – et il y a aussi de nouvelles photos du film. Regardez les photos, qui présentent Johnson et ses co-stars Gal Gadot et Ryan Reynolds en action.



Avis rouge Photos

Que se passe-t-il lorsque Wonder Woman et Deadpool font équipe avec The Rock? Vous obtenez Avis rouge, un thriller de cambriolage de comédie d’action globe-trotter. Les détails réels de l’intrigue pour le film sont encore assez minces, mais à partir de ces photos, il semble que ce soit un jeu Trésor national– un film d’aventure de type se déroulant dans et autour des musées et des œuvres d’art inestimables. Des rapports antérieurs ont suggéré que Johnson joue un agent d’Interpol essayant de traquer le voleur d’art le plus recherché au monde (Gadot), Reynolds étant considéré comme le plus grand escroc du monde.

Le plan est pour Avis rouge pour lancer une nouvelle franchise cinématographique pour Netflix, et le service de diffusion en continu dépense beaucoup d’argent pour essayer d’y parvenir. La dernière fois que nous avons entendu, le budget se situait aux alentours de 130 millions de dollars, avec 20 millions de dollars pour Johnson – la première fois qu’il était payé autant pour un rôle dans un film de sa carrière – et 20 millions de dollars supplémentaires auraient été versés à Gadot. Alors que les acteurs peuvent généralement négocier des pourcentages d’arrière-plan pour les sorties en salles et gagner d’énormes salaires si un film réussit financièrement, Netflix paie de grosses sommes à l’avance pour essayer d’attirer les talents vers leur terrain de jeu de streaming. Mission accomplie.

Avis rouge allait sortir en salles via Universal sur 13 novembre, 2020, mais il a été vendu à Netflix et n’a plus de date de sortie ferme en place. Il est écrit et réalisé par Rawson Marshall Thurber, qui a dirigé Dodgeball et a précédemment travaillé avec Johnson sur Intelligence centrale et Gratte-ciel.

