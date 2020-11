Sean Connery et Michael Caine sont divins dans L’homme qui voudrait être roi

Huston avait adoré « L’homme qui serait roi » de Rudyard Kipling depuis qu’il était enfant, selon le livre Les Hustons, par Lawrence Grobel. Kipling avait 22 ans en 1888, lorsqu’il écrivit la nouvelle, et avait été abattu alors qu’il explorait le décor. L’adaptation de Huston était un projet de rêve qui s’était transformé en purgatoire de chefs-d’œuvre de films perdus, comme celui de Stanley Kubrick. Napoléon, Alejandro Jodorowski’s Dune, ou Orson Welles ‘ Cœur des ténèbres. Francis Ford Coppola a fini par adapter le roman de Joseph Conrad avec une mentalité d’après-guerre du Vietnam. Le sien Apocalypse maintenant parle d’un homme bon corrompu par le pouvoir absolu. Huston a pris les leçons de la guerre impopulaire dans la direction opposée. L’homme qui voulait être roi concerne les mauvais hommes qui sont tenus responsables devant les peuples autochtones qu’ils conquièrent.

L’homme qui voulait être roi est une question de pouvoir, de cupidité et de destin manifeste des Européens habilités. Il blâme la supériorité du colonialisme britannique. Dans un documentaire «Making of» sur le film, Huston dit qu’il a trouvé les acteurs «idéaux» pour capturer son intention subversive. Ce film était la seule fois où Connery a joué avec son ami de toujours Michael Caine, en plus Un pont trop loin, qui avait trop de ponts et un peloton d’étoiles entre eux. Le couple s’est rencontré lors d’une soirée avec les acteurs pour le premier spectacle dans lequel Connery a joué, la production d’une société de tournée de Pacifique Sud en 1954. Le 9 juillet de cette année-là, Huston dit à Harold Mirish d’Allied Artists qu’il voulait que son prochain film soit le premier et le seul jumelage à l’écran de Humphrey Bogart et Clark Gable.

Huston avait à l’origine L’homme qui voulait être roi prévu comme sa prochaine production après avoir terminé Moby Dick (1956). Il prévoyait de commencer la photographie principale en Inde entre novembre 1955 et janvier 1956 et négociait pour filmer dans le cadre du processus Todd-AO. Huston avait travaillé avec Bogart sur le tout premier film qu’il a réalisé, Le faucon maltais en 1941, et la paire a continué une série de films à succès et innovants ensemble. Bien que travaillant assez régulièrement, Bogart luttait contre le cancer de l’œsophage et y succomba finalement le 14 janvier 1957. Huston discuta du film avec Gable pendant le tournage. Les Misfits, mais l’acteur connu sous le nom de «Le roi d’Hollywood» est également décédé en 1960.

Richard Burton devait jouer le rôle contre Peter O’Toole, et Huston garda les dates de début prêtes de janvier 1966 à janvier 1967, en attendant l’occasion, mais l’année passa et elle ne vint jamais. Le film presque réuni Butch Cassidy et le Sundance Kid et La piqûreRobert Redford et Paul Newman, qui ont dit à Huston que le film méritait des acteurs anglais, et ont suggéré spécifiquement Connery et Caine.

Caine a immédiatement sauté sur le rôle juste parce que son rôle avait été écrit pour Bogart. Il avait choisi son nom de scène après avoir vu Bogart s’agiter avec ses roulements à billes en tant que commandant Queeg dans La mutinerie de Caine. Quant à Connery, l’acteur écossais capture l’essence du personnage de Gable à l’écran dans le film. Ils apportent tous deux un cynisme amusé à leurs rôles. Les deux acteurs froncent les sourcils et projettent une gravitas sensuelle.