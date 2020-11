Rebecca Ferguson lance un site Web sur la beauté

2020-11-03 19:30:10

Rebecca Ferguson a lancé un site Web de beauté nommé Equal Skin, qu’elle a lancé pendant le verrouillage pour partager ses «conseils beauté et soins de la peau» avec le monde.

Rebecca Ferguson a lancé un site Web de beauté nommé Equal Skin.

La chanteuse de 34 ans a révélé qu’elle avait lancé son nouveau site Web alors qu’elle était en lock-out au milieu de la pandémie de coronavirus, et souhaite maintenant l’utiliser pour partager ses «conseils de beauté et de soins de la peau» avec le monde.

Dans un article sur Twitter, elle a écrit: «J’ai décidé de créer un blog / site Web sur la beauté et le style de vie en lock-out, je publierai des vidéos de chez moi pendant le verrouillage en partageant tous mes conseils de beauté et de soins de la peau! cliquez sur S’abonner lorsque vous accédez à http://equalskin.co.uk (sic) »

La nouvelle survient après que Rebecca a affirmé en 2019 qu’elle « ne le dirait à personne » si elle choisissait un jour de passer sous le bistouri pour une procédure cosmétique.

Elle a déclaré: « Je ne le dirais pas, probablement parce que je suis aux yeux du public pour être honnête. Je le dirais à mes amis et à ma famille, mais j’ai l’impression que les gens sont jugés par cela et il y a des présomptions que vous êtes vaniteux, et pas intelligent et j’ai entendu tellement de commentaires sur la chirurgie et je pense qu’il y a une différence entre correctif et cosmétique.

« Je pense que cela ne fait aucune différence si vous voulez avoir quelque chose qui va améliorer et vous faire vous sentir bien. »

Le hitmaker de « Nothing’s Real But Love » – qui est devenu célèbre après avoir participé à « The X Factor » en 2010 – a insisté sur le fait que c’est plus difficile pour les célébrités aussi, comme si elles avaient des procédures cosmétiques, elles se faisaient honte par le public sur les réseaux sociaux.

S’ouvrant sur si elle avait déjà été tentée de passer sous le bistouri, Rebecca a ajouté: « Oui, je l’ai fait, mais encore une fois, je ne divulguerais jamais, jamais.

« Vous voyez ces pauvres célébrités, regardez-les avant et regardez-les après, et c’est comme si leur corps avait honte. Je pense que cela enlève les talents des gens et ils sont juste jugés sur leur travail du nez. »

Mots clés: Rebecca Ferguson, retour à l’alimentation