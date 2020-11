Les coulisses du casting d’un drame qui a remodelé en oubliant Sarah Marshall

«Je ne connais pas précisément ce groupe», se dit Hunnam. «Je travaillerais certainement avec Judd. Je ne sais pas s’il serait intéressé à travailler avec moi. Il n’a pas démontré ce désir, ces dernières années. Donc, je pense que cela pourrait répondre à la question pour nous.

le Fils de l’anarchie star a ensuite décidé de donner à Collider ce qu’il a appelé une «exclusivité mondiale» à propos de sa décision de quitter le projet de Segel, qui, selon lui, «n’a pas été très bien accueilli par le cercle restreint.

«C’est drôle, je vais vous raconter une petite histoire,» taquina-t-il. «Jason Segel a écrit Oublier Sarah Marshall pour lui et moi à faire ensemble, et il a écrit ce rôle [of Aldous Snow] pour moi. J’y suis allé et j’ai fait lire le tableau et c’était très réussi. Judd produisait. J’étais dans une nuit noire de l’âme dans ma carrière, à ce moment-là, et j’avais l’impression que j’avais besoin de saisir la trajectoire et que cela ne correspondait tout simplement pas vraiment à, à cette période de ma vie et de ma carrière, ce que je voulais faire. Jason était l’un de mes meilleurs amis, c’est pourquoi il a écrit le film pour moi, mais j’ai dû lui dire: «Je suis vraiment désolé, je ne vais pas faire ça. C’était l’une de ces choses où cela n’a pas été très bien accueilli par le cercle restreint de cette production. J’ai dû tenir bon et dire: «Écoutez, ce n’est rien de personnel. Je suis juste mon étoile du Nord. Je suis juste dans un endroit étrange et j’essaie de définir par moi-même quelle est la voie à suivre. »

Hunnam a poursuivi en suggérant que l’abandon du film l’avait hanté pendant un moment… jusqu’à ce qu’il voit au hasard Russell Brand faire de la comédie debout pendant la saison des fêtes.

«C’était l’une de ces choses où c’était vraiment difficile pour moi pendant les quelques mois qui ont suivi ou un an après cela, puis j’ai vu ce morceau de stand-up», a-t-il expliqué. «Je ne savais pas qui était Russell Brand, mais j’ai vu ce morceau de stand-up que Russell Brand a fait le jour de Noël avec ma mère. C’était juste ce moment libérateur où j’ai dit: « De toute évidence, c’est le mec qui aurait dû jouer ce rôle. De toute évidence, j’avais juste besoin de m’écarter de la manière dont l’univers se manifestait, comme il était censé le faire. »

